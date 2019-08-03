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疑涉私菸案 總統府侍衛室一少將調離現職

最新更新：2019/08/03 14:44

（中央社記者游凱翔台北3日電）國安局昨天公布私菸案細節，軍方人士今天表示，總統府侍衛室一名少將疑似購買菸品，已將這名少將調離現職，目前仍由檢調偵辦中，不便透露案情細節。

軍方人士接受中央社訪問時表示，國安局日前對全體人員發出自我檢查表，透過表格及約談後，總統府侍衛室一名少將疑似在此事件購買菸品，目前已將這名少將調離現職，目前仍由檢調偵辦中，不便透露更多案情細節。

國家安全局昨天公布私菸案細節，共有76人涉案、7977條，局長邱國正強調，全案未釐清前調查不會終止，究責層級也沒有上限，「我會下重手」，相關主管、人員起碼記過以上，涉案者並調離現職。

至於何時公布下一波懲處名單，邱國正昨天表示，會視情況適時公布，但如果要他承諾公布的期限他做不到，因為有太多經驗顯示，公布後會導致更多的問題出現。

調查報告顯示，涉案人數部分，包含在押吳宗憲、張恆嘉，目前共76人涉案，而國安局共有25人，分別是局本部4人、特勤中心19人（含平安警衛室1人）、訓練中心2人；侍衛室49人（含吳宗憲、張恆嘉）；憲兵警衛大隊2人。（編輯：黃國倫）1080803

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