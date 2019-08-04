卓榮泰拋抗中保台大聯盟 蔡其昌：應盡速整合

（中央社記者蘇木春台中4日電）針對民進黨主席卓榮泰拋出組成「抗中保台大聯盟」，立法院副院長蔡其昌今天表示，民進黨應盡速將理念相同力量整合起來，不宜內耗也沒有空再等待，將力量集中發揮最大戰力。

天下文化出版蔡其昌自述著作「後背包的初心-蔡其昌的人生解題法」，今天在台中市豐原區三民書局舉辦簽書會，包括立委張廖萬堅、前法務部長邱太三與當地民意代表出席，支持者擠滿會場等待簽書合影。

民進黨主席卓榮泰3日表示，不管台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，在壯大與守護大台灣這條路上一個都不能少；將以最真誠、最柔軟、最寬廣的心形成「抗中保台大聯盟」。

蔡其昌受訪說，這個階段對台灣來講，明年選舉不只是總統與立委的選舉，更重要是台灣主權與中華民國的保衛戰，因為對岸中國虎視眈眈，從今年初中國國家主席習近平提出的這些主張，香港問題因為一國兩制導致現在人心惶惶，台灣危機感特別重。

他指出，明年選舉怎麼樣能夠把捍衛中華民國與台灣主權的力量整和，因為分屬在不同政黨與政治勢力，要怎麼整合起來，形成一個能夠保衛台灣自由民主生活方式的力量，是選舉非常重要的主軸。

蔡其昌說，民進黨黨中央應盡速將理念相同力量整合起來，不宜內耗也沒有空再等待，將力量集中發揮最大戰力，讓捍衛中華民國主權，保衛台灣民主自由生活方式的總統蔡英文可以當選，立法院席次也要極大化，不然的話如果互相抵消，立法院席次變少，未來很多好的法案或改革，很擔心會再翻盤。

提到新書書名，蔡其昌指政治人物很多都拿公事包，他擔任立委就背後背包，政治人物最重要就是保有初心，後背包代表的不只是他個人風格印記，更重要是代表他負有鄉親託付，把為什麼參政、從政的理念與初衷通通放在他的後背包裡，隨時提醒他自己。（編輯：翁翠萍）1080804