是否與柯文哲合作 林昶佐：不可能離開又轉向

（中央社記者陳俊華台北4日電）立委林昶佐退出時代力量後，外界關注是否會與台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨合作。林昶佐今天說，就是因時力總統候選人要支持誰，還要先看民調，他才會離開，他支持總統蔡英文，「不可能離開又轉向」。

林昶佐下午到台北世貿中心展覽一館，出席Netflix動漫新勢力「烈子卡拉 X 閃靈Freddy 衝吧！卡拉OK大賽」。林昶佐也化上「閃靈妝」登台，並用「黑死腔」演唱歌曲；林昶佐的妻子、閃靈樂團團長葉湘怡Doris也帶著孩子一起到場。

林昶佐起初還用「黑死腔」和現場觀眾打招呼，讓主持人笑稱可以「溫柔一點」，林昶佐才用正常的聲音說「大家好」；他說自己是動漫迷，但有十幾年沒來現場，大概從高中開始聽黑色金屬音樂，「尤其我現在的工作需要各種宣洩」。

林昶佐宣布退出時代力量後，外界關心是否可能與台北市長柯文哲組成的台灣民眾黨合作。林昶佐受訪時表示，他會退出時代力量，就是因為時力總統支持對象，還要先看總統蔡英文或是柯文哲誰的民調高，這跟他的想法不一樣，既然他是因路線問題離開，也已清楚表態支持蔡英文，「不可能離開又轉向，那我乾脆不要離開」。

媒體報導，林昶佐8月將與高雄市議員黃捷到美國西雅圖舉辦募款餐會。林昶佐說，10日他在北美有活動，會跟黃捷一起出席，有些鄉親邀請他去演講，如果有人願意捐獻也很感謝，但這些留學生也不是很有能力捐款，不用有這種壓力。

林昶佐說，在每個立委選區都找到「一對一」跟國民黨對戰的對手，是比較好的方式，像是他支持時代力量在台北市信義、南松山推出的立委候選人陳雨凡也選得很辛苦，所以只要是願意加入聯合抗中勢力的朋友，他都會一起幫大家找資源。（編輯：鄭雪文）1080804