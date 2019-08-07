孔雀園BOT案有疏失 監察院糾正南投縣府

（中央社記者王承中台北7日電）監委瓦歷斯．貝林、高涌誠今天表示，南投縣政府辦理孔雀園BOT案環境影響評估審查，未審慎評估對原住民族文化可能造成的影響，確有疏失，監察院今天決議，糾正南投縣政府。

南投縣政府在2016年辦理孔雀園BOT案招標，由孔雀園觀光股份有限公司得標，並在去年6月12日通過環評，由於當地邵族居民一直認為孔雀園為傳統領域，提出訴願，經環保署審查後，認為去年6月11日原民會已公告孔雀園為邵族傳統領域，開發須獲大多數邵族民眾支持，南投縣府環評審查結論違法，予以撤銷須重新進行環評。

瓦歷斯．貝林、高涌誠今天召開記者會表示，南投縣政府辦理日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施BOT案（下稱孔雀園BOT案）環境影響評估審查，未審慎評估對原住民族文化可能造成的影響，未確實審查環評書件，確有疏失，監察院今天通過所提的調查報告，糾正南投縣政府。

監委表示，經調閱相關機關卷證資料及詢問相關主管人員後發現，南投縣政府辦理孔雀園BOT案環境影響評估審查，未審慎評估對周遭環境的原住民文化可能造成的影響。且「邵族傳統領域範圍」與「邵族文化傳承及發展實施計畫」二者有別，及該案回饋措施也與原基法規定意旨不符，南投縣政府未確實審查環評書件且刻意混淆誤導，確有疏失，應予糾正。

監委指出，孔雀園BOT案環境影響評估審查及監督主管機關，依環境影響評估法施行細則規定已移轉管轄權至環保署，本案仍於行政救濟階段且涉及邵族傳統領域公告疑義，但因管轄權已移轉至環保署，應切實要求開發單位依法令規定辦理，或審慎評估本案對原住民文化可能造成的影響，避免再生爭端。（編輯：林興盟）1080807