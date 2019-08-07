來台出席APPU年會 索國議長：增進國會交流

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）「亞太國會議員聯合會」（APPU）第83屆理事會暨第49屆年會今天閉幕，外交部中午舉行歡送午宴。索羅門群島國會議長歐提致詞時表示，感謝台灣接待，並藉由會議增進與各國國會的交流。

外交部晚間發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮今天在外交部舉行歡送午宴，感謝各國代表來台參加APPU第83屆理事會暨第49屆年會。出席的各國代表團包括太平洋友邦索羅門群島、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯及吐瓦魯國等5國國會議長、帛琉國會副議長，以及來自日本、巴布亞紐幾內亞、美國關島、泰國、蒙古、印尼、澳洲、紐西蘭等國會議員及代表、多國駐台使節等，共110人出席。

吳釗燮致詞表示，台灣與各個理念相近國家共享自由開放理念價值，台灣將持續堅定捍衛得來不易的民主制度，並願意在國際上扮演可靠的永續發展合作夥伴。

他也表示，台灣未來將呼應G20峰會所強調的大阪藍色海洋願景，持續與友邦、理念相近國家藉由「全球合作暨訓練架構」（GCTF）及APPU等平台，在海洋汙染、婦女賦權、公共衛生、數位經濟、災害防治等領域加強合作。

另外，索羅門群島國會議長歐提（Patteson Oti）代表致詞時，感謝台灣的接待及籌辦此次年會，藉由本屆會議的平台增加各國國會的了解與交流。（編輯：林興盟）1080807