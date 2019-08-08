蔡總統力拚連任 競選辦公室首度曝光

總統蔡英文連任辦公室位於民進黨中央黨部旁邊的「匯泰大樓」9樓，一出電梯入口處以綠底白字，寫著「2020英」，「英」字中央還嵌了台灣地圖，格外引人注目。中央社記者溫貴香攝 108年8月8日

（中央社記者溫貴香台北8日電）民進黨主席卓榮泰與總統蔡英文競選連任操盤手林錫耀原訂今天上午共同舉行「台灣要贏 世代共贏」記者會，雖因地震及颱風取消，但競選辦公室首度曝光，仍成為焦點。

卓榮泰上午回答媒體詢問表示，原訂上午舉辦的記者會只是一個形式，黨工都已陸續進駐幫忙。

民進黨發言人李明俐表示，現在所有行程以防災為主，原來中央黨部進駐競辦的記者會取消，但預定今天要進駐競辦的工作同仁仍會報到。

蔡總統連任競選辦公室地點位於中央黨部旁邊的「匯泰大樓」9樓，與4年前相同。競總辦公室入口處以綠底白色寫著「2020英」大字，「英」字中央那一筆劃嵌了台灣地圖，格外醒目，「2020」下方則以黑字標示「蔡英文總統連任辦公室」。

辦公室隔間都已布置完成，林錫耀、沈發惠等重要操盤手都有專屬辦公室，辦公室的色調白綠相間，象徵綠色執政。

總統蔡英文力拚連任，全國競選總部預計10月底、11月初正式成立，競總地點將與4年前相同，選在鄰近民進黨中央黨部的「匯泰大樓」；民進黨中央已派出黨工「18銅人」進駐競選辦公室幫忙。

選戰主要操盤手已陸續進駐競選辦公室，除了主要操盤的前行政院副院長林錫耀，民進黨前秘書長洪耀福負責選戰決策，中常委沈發惠擔綱組織工作。（編輯：張均懋）1080808