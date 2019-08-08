監院認定石虎公園審核疏失 糾正水利署苗縣府

（中央社記者劉冠廷台北8日電）苗栗縣欲在石虎棲息地建置公園，引發保育人士與民眾的反彈，監察委員王幼玲今天表示，經調查涉有疏失，糾正經濟部水利署、苗栗縣政府、苗栗縣卓蘭鎮公所，要求檢討改進。

苗栗縣政府提案申請水利署辦理的「全國水環境改善計畫」，進行「苗栗縣卓蘭鎮大安濕地公園亮點計畫」（通稱石虎公園），水利署審核補助計畫經費新台幣7200萬元，實際執行單位為苗栗縣卓蘭鎮公所。卓蘭鎮公所承包商在107年2月間工程陸續開挖整地、剷除既有植被，現地呈現土壤砂石裸露狀態，並設置石虎造型的人工水池及硬鋪面步道，遭批政府公共工程帶頭破壞石虎棲地。

監察院財政及經濟委員會、交通及採購委員會聯席會議於7日通過王幼玲提案，糾正水利署、苗栗縣政府、卓蘭鎮公所，要求檢討改進。王幼玲也在今天上午召開記者會，進行說明。

王幼玲指出，水利署復核「苗栗縣大安溪濕地公園案」，審查委員於歷次會議提出應盤點石虎活動情形、避免硬體工程，俾利研擬生態補償措施等意見，實則已屆工程決標期限，審查徒具形式；忽視鄰近140縣道已有石虎路殺事件，未有生態補償措施情形下審核通過。

王幼玲說，經履勘發現，現地因高度人工化及三面光溝渠，反不利動物利用，大雨過後排水不良、泥沙四處漫淹，且有生態池水質優養化等情，顯未達成水環境改善目標，水利署難辭審核把關之失。

在苗栗縣政府方面，王幼玲表示，苗栗縣政府為「苗栗縣大安溪濕地公園案」提案單位，就卓蘭鎮公所提報「產業效益5億元、觀光效益2.5億元及5萬人次遊客量」預期效益照單全收，未核實審查；明知鄰近苗140縣道有多起石虎路殺事件，仍忽視石虎於大安溪流域覓食習性，未能責成該公所辦理生態補償措施，亦未於工程全生命週期落實生態檢核，核有疏失。

至於在卓蘭鎮公所的部分，王幼玲說，卓蘭鎮公所為執行單位，本為改善營建廢棄物掩埋情況，立意良善，卻提報超乎預期的效益評估，遭批破壞石虎棲地；明知鄰近140縣道有多起石虎路殺事件，卻於檢核表記載「無關注物種」，無相關生態補償措施即發包施工，且恐無法負擔後續電燈及維護管理費用等情，顯有疏失。

王幼玲進一步指出，卓蘭鎮公所獲悉本案牽涉石虎棲地，工程開工後經苗栗縣政府裁示應檢視修正工程內容，未立即停工、保留綠地，檢討相關作為，仍持續辦理基礎整地及挖方作業，到破壞現地後被動研議改善方案，核有怠失。

除提出糾正案外，王幼玲也提到，石虎棲地的保育刻不容緩，林務局也正在推動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，希望能貢獻相關研究成果，讓水利署推動水環境計畫的同時，也能兼顧生態資源、保護動物重要棲地；苗栗縣政府未來推動石虎相關保育政策，應降低民眾對於私有地權益受損的疑慮，就錯誤訊息積極澄清，加強溝通，以正視聽。（編輯：趙蔚蘭）1080808