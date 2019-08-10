韓國瑜團隊納新生代 辦座談搶攻年輕選票

（中央社記者余祥台北10日電）2020大選，藍綠搶攻年輕選票，國民黨總統參選人韓國瑜被認為在年輕族群中居劣勢，韓陣營表示，未來團隊將廣納新生代政治人物，也規劃舉辦座談，深入了解年輕人的問題。

韓國瑜競選團隊仍在籌組中，目前已設立南部、北部競選辦公室，由前立委林國正擔任執行長、立委許淑華、前立委孫大千擔任副執行長，日前網羅前台視主播何庭歡擔任發言人，盼打造團隊年輕形象。

韓陣營表示，未來將公布新一波團隊名單，橫跨各縣市的年輕議員和黨內優秀人才，目前鎖定新北市議員葉元之、文傳會義務副主委黃子哲、鄭世維等人。

韓陣營坦言，去年九合一選舉時，年輕人對韓國瑜的支持度、表態率很高，但這陣子以來的確有發現年輕支持度下降的問題。很多人建議可以找網紅搭配，但暫時不會考慮，不希望只有一時的聲量，韓國瑜盼透過國政顧問團提出好的政策，真正解決年輕人的問題。

韓陣營指出，正著手規劃舉辦座談，面對面的溝通、回饋，讓韓國瑜更深入了解年輕人的問題，年輕人也會更理解韓國瑜的想法。

國民黨文傳會義務副主委黃子哲分析說，每年總統大選約有120萬的首投族，這一次的投票經驗可能就會形塑未來的政治態度，是各方都不可忽視、要努力爭取的對象。

黃子哲認為，未來韓國瑜在造勢場合，除了唱夜襲之外，也可多融入流行文化的內容，展現年輕的態度。

在議題方面，黃子哲說，年輕人面對低薪窮忙、晚婚、少子化等問題，未來在韓國瑜的政策白皮書應對年輕人的問題對症下藥，讓年輕人看得見政策牛肉。

在技術面上，黃子哲說，年輕人取得訊息的管道多元，不只是傳統的報紙或電視，多使用社群媒體，善用溝通管道、掌握話語權，才能跟年輕人更為貼近。

黃子哲認為，韓國瑜主打庶民形象，若團隊多重用年輕人，尤其是給沒有背景、資源的年輕人機會，相信可贏得更多年輕人支持。（編輯：郭萍英）1080810