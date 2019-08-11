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太陽花新血任發言人 魏筠接掌民進黨客家部

最新更新：2019/08/11 18:23

（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨秘書長羅文嘉明天將公布新任人事，曾參與太陽花學運的民進黨社團部主任吳濬彥、前宜蘭縣議員薛呈懿將接任發言人；政治受難者魏廷朝的女兒魏筠將接任民進黨客家部主任。

吳濬彥因外型俊俏神似國民黨立委蔣萬安，被獨派青年稱為「台獨蔣萬安」；吳濬彥曾是太陽花學運的一員，2016年總統大選期間他也曾替民進黨站台助選，在勞基法修法爭議時，他對民進黨抗爭，今年3月他加入民進黨並擔任社團部主任。

薛呈懿也曾參加太陽花學運，2014年返鄉參選宜蘭縣議員，以25歲當選全國最年輕議員，任內關心教育、文化、青年、農地、環保、都市計畫等相關議題；2018年她參選羅東鎮長失利，今年4月她被找進民進黨中央擔任網路部專員。

魏廷朝的女兒魏筠則將接任民進黨客家部主任；魏廷朝在1999年12月28日因心肌梗塞去世，長期從事台灣人權工作的他，與前總統府資政彭明敏、前民主進步黨籍立委謝聰敏等人，是「台灣人民自救運動宣言」起草者，他們都因此遭逮捕判刑。三度入獄的魏廷朝牢獄生活超過17年，外界以「人格者」推崇魏廷朝。

民進黨人士指出，吳濬彥、薛呈懿、魏筠都30歲左右，這樣的人事安排是讓黨部主管年青化。（編輯：楊凱翔）1080811

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