3離島盼陸放寬自由行限制 劉結一未明確答覆

（中央社記者繆宗翰北京12日電）中國暫停赴台自由行後，金門、澎湖、連江縣長今天拜會國台辦主任劉結一。澎湖縣長賴峰偉會後受訪時表示，此行主要是希望陸方能放寬對金馬澎的限制，但未有明確答覆。

賴峰偉與金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應，以及立法委員陳雪生等一行19人，今天傍晚在北京拜會中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一，爭取小三通相關旅遊政策續行，並希望放寬對陸客赴離島自由行的限制。

賴峰偉會後在下榻的飯店大廳接受台灣媒體訪問時表示，這次3個縣市提出多項訴求，都非常切實，劉結一答應會朝「有利方向」慎重考慮，但沒有明確回覆。

媒體記者追問，這次訪陸是否有向大陸委員會提報申請，賴峰偉則表示均有依程序報備，並獲中央同意才出行。

陳雪生受訪時則表示，停止自由行這麼重大的政策，當然不是國台辦主任說了算，一定是更高層拍板決定。希望這次會晤後，劉結一能向高層反映金馬澎3縣的訴求。

至於會晤是否談及暫停自由行的原因，陳雪生透露，陸方觀察到，在兩岸關係不佳的情況下，「台灣強勢一點，這邊（中國大陸）的客人反而去得越多，他們當然會基於全盤考量」，且「台灣又在選舉」。

根據金門縣政府新聞稿，劉結一在會中表示，完全理解3離島的需求，也清楚小三通對於兩岸和平發展至關重要，在對台政策的決策與推動上，仍會考慮對小三通政策的影響，與金、馬、澎三縣居民的福祉。

新聞稿指出，這次金馬澎三縣提出的訴求包括：繼續推動小三通「應通盡通」、「能通快通」；限制赴台自由行，金門、馬祖、澎湖應區隔對待，排除在外；至少維持小三通自由行20城市試點；持續鼓勵大陸居民組團赴金門、馬祖、澎湖旅遊，勿再限縮等。（編輯：林克倫）1080812