總統與綠北市議員茶敘 接地氣了解基層

（中央社記者劉建邦台北21日電）總統蔡英文今天與民進黨台北市議員茶敘。2020蔡英文總統競選連任辦公室發言人、市議員阮昭雄說，主要了解地方基層意見，而議員服務處都將轉型為總統後援會。

蔡總統下午與民進黨市議員茶敘，阮昭雄會後受訪表示，原本總統與議員茶敘時間，定為1個半小時，但多延長近1小時，因對政策等議題討論熱絡。

阮昭雄說，與總統茶敘，民進黨議員全員到齊，且包括行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇等官員及多名前任議員也出席，大家討論熱烈且士氣高昂，也談到政策說明、選舉策略等。

他表示，議員提出基層意見與針對政策想法供總統參考，像幼托、農業、經濟轉型等議題，總統也了解許多政策應該更具體落實及對外說明。

阮昭雄指出，有議員建議應讓民眾更了解中央推動相關政策，像總統已透過通訊軟體讓年輕朋友知道中央推動的政策，但可讓宣傳更多元化，像針對中高齡支持者慣用的電台等方式，或拓展到中間選民、經濟選民。

他表示，明年選戰部分，有議員建議讓當選多屆資深議員納入不分區立委，總統提到會建議中央黨部，此外，茶敘後，現任議員也跟總統拍照，每一名議員服務處都將轉型為總統後援會，並掛上雙方合照看板，會積極跟選民轉述中央推動政策，未來會採整體作戰方式。

他說，總統大選部分，僅針對國民黨提名的參選人交換意見。（編輯：李亨山）1080821