座車追蹤器 王淺秋：合理懷疑並發現疑似跡證

（中央社記者王淑芬高雄21日電）高雄市長韓國瑜自爆座車被裝追蹤器引起軒然大波，但未報案也未提告引發質疑。新聞局長王淺秋今天澄清她未說過引擎蓋有追蹤器，只強調「目前是合理懷疑，有疑慮跟擔心，有些疑似跡證，但不足以成為告訴的要件」。

韓國瑜自爆座車遭裝追蹤器引發社會議論，韓國瑜今天被媒體從高雄追到台北，不過，高雄市府以聲明稿回應總統府請市府去提告的要求。

對於追蹤器整件事，王淺秋今天下午在高雄市府向外界說明並受訪。她特別澄清「沒說過引擎蓋有追蹤器的事」，至於被質疑韓國瑜座車到底有無追蹤器，她說：「追蹤器還有很多的疑慮，目前是在合理的懷疑，有這樣的疑慮跟擔心」。

她還原昨天韓國瑜自爆被裝追蹤器的說法，韓國瑜是基於太多的情資警告，包括身邊的人提醒才呼籲政府不要以國家機器來做監控特定的人士。

至於部分媒體刊載「王淺秋說在引擎蓋上有追蹤器」一事，她要求媒體勿再刊載，至於有國民黨議員也對外說疑引擎蓋有追蹤器一事，她則說這要向議員查證。

記者追問到底有無追蹤器，王淺秋說，還有很多的疑慮，在合理懷疑，記者再問「有追蹤器嗎？」，她還是說：「目前沒有具體的」，「當時被提醒有可能被裝追蹤器，也有些跡證似乎是有這樣的現象，顯示被監控的可能性」。

媒體再追問，為何韓國瑜在自爆後媒體追問追蹤器時，未做清楚說明。王淺秋表示，因為有很多疑似跡證，更需要進一步查證。

王淺秋再表示，韓國瑜要表達說明的是，如果蔡總統過去也曾在同樣深受人身各方壓力下感到被監控，更應該在擁有國家機器時，不允許這樣的情況發生，不要讓情治單位再介入。

至於總統府兩次呼籲高市府提告一事，王淺秋說，市府聲明說得很清楚，「如果現在有一些小的疑慮就去告發，那檢調單位又疲於奔命了，我們保證，只要有進一步具體的東西，一定會提告，但是目前這些跡證不會用來提告」。

有關發現跡證時是否有保存證據，王淺秋不再說明，只強調「現在處於被警告可能裝追蹤器」，記者又問是不是「口頭警告」，她說：「有些疑似的跡證不僅是口頭，但也不足以成為告訴的要件」。

至於高雄市府聲明指出，「2011年蔡總統以在野黨身分公開抨擊前總統馬英九政府作政治偵防時，當時蔡總統也沒有提告」一事，王淺秋坦言疏忽，市府聲明有誤，她說，蔡總統當時沒有去提告，經查是有民進黨人士去告發，案經特偵組調查認為告發者只憑壹週刊等報導推論馬英九知情並參與，顯屬臆測，特偵組查無犯罪實據已予以簽結。（編輯：卞金峰）1080821