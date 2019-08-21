韓國瑜拋重啟核四 曾文生：喊口號不能解決核廢

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）國民黨總統參選人韓國瑜拋出重啟核四議題，對此，經濟部次長曾文生表示，若要重啟核四，就要對核廢處理問題，提出解決方案，核廢料非喊口號就能夠解決。

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜明天將公布能源政見，他今天赴美國商會演講時表示，會提出務實且以民意為依歸的永續能源發展方案，包括穩定充分的能源供應、合理的能源配比及電價、以核養綠等措施。

至於是否重啟核四，韓國瑜說，他過去已表述很清楚，在「人民同意」、「安全無憂」前提下，若他有機會為中華民國服務，一定會重啟核四。

經濟部次長曾文生今天透過新聞稿指出，經濟部已多次說明，重啟核四困難重重，至少需要7+N年。另外，連新北市長侯友宜都務實表示這是假議題。

曾文生說，核廢料並不會憑空消失，如果要重啟核四，就要針對核廢料處理問題，應該要提出相對應的解決方案，不是口號能夠解決。

他說，韓國瑜所謂「5050計畫」中，50%清潔能源要從哪裡來，是否不只要重啟核四，還要蓋核五、核六，應向社會說明。

經濟部表示，對於韓國瑜指出要達成區域供電均衡、降低空氣污染等能源政見，目前政府已經在做，也已有成績。

針對韓國瑜提到跨區供電，經濟部說，區域間的電力融通本來就是日常調度，甚至每日尖離峰都會有所不同。對於北部用電需求，包含林口電廠、通霄電廠各3部機組陸續上線發電後，已逐步平衡區域供電問題。

經濟部強調，政府正推動能源轉型，2025年主力發電將是綠能與天然氣機組，將改善空污排放問題。另外，經濟部也進行火力電廠改善計畫，空氣品質不佳時也配合降載。

另外，台電也將投入經費約新台幣622.29億元，落實污染防制設備改善及更新，2025年整體電力業空污排放將較2017年約減少45%。（編輯：林興盟）1080821