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首頁 / 政治

外交部：研議推廣計畫 爭取海灣國家旅客來台

最新更新：2019/08/22 22:25

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）外交部今天表示，海灣產油國遊客有高消費能力，發展該地區旅遊具有潛力；將配合行政院指示，與有關單位共同研議促進海灣國家人民來台的推廣旅遊計畫，爭取旅客來台觀光。

中國限縮自由行旅客來台，台北市政府今天在行政院會建議，將免簽措施擴大到東協跟中東海灣國家，並將秋冬國旅補助擴大到國際觀光客，行政院長蘇貞昌指示外交部等相關部會研議可行性。

對此，外交部發言人歐江安晚間表示，目前中東6個海灣國家（沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特）的國民來台享有電子簽證待遇。「我方了解，海灣產油國遊客有高消費能力，發展該地區旅遊確具潛力」。

她也說，台灣長期經營穆斯林友善環境，台灣被評為全球非穆斯林國家對穆斯林友善國第3名。外交部將配合行政院的指示，與有關單位共同研議促進海灣國家人民來台的推廣旅遊計畫，盼進一步爭取該地區旅客來台觀光。

至於是否進一步給予其他東協國家簽證便利待遇，歐江安表示，考量事涉觀光、邊境管理及國家安全等不同面向，外交部將持續透過跨部會機制，會同交通部、內政部移民署及國安有關機關審慎評估，共同研議。（編輯：林興盟）1080822

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