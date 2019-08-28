總統：相互說服與傳達 是民主社會最重要訓練

（中央社記者吳家豪台北28日電）總統蔡英文今天在TEDxWeekend啟動會議致詞表示，相互說服與傳達的能力，是民主社會最重要的訓練，感謝TED帶來相關訓練，相信將來有更多人願意分享對人生的看法。

知識分享平台TED自2009年免費授權世界各地辦理TEDx活動，為慶祝TEDx 10週年，於全世界5個地點舉辦TEDxWeekend活動，包含墨西哥城、突尼斯、約翰尼斯堡、羅馬、台北。

TEDxWeekend啟動會議今天在台北登場，邀請青年創業家、新創團隊、知識型網紅出席。蔡總統致詞指出，她對TED的印象只有「羨慕」兩個字，因為TED講者都帶著自信、邏輯清楚，講話非常簡潔，而且不看稿。

蔡總統認為，TED演講在溝通上是一種極致，對於任何從事公共事務且需要向社會大眾溝通的人而言，TED是一種典範。

總統也說，TED演講不是一場個人秀或表演，而是去傳達講者對人生的感覺。在民主社會中，大家講求的是相互說服和傳達的能力，這是民主社會最重要的訓練，很高興看到TED帶來溝通與表達的相關訓練，相信將來會有更多人願意分享他們對人生的看法。

TEDx大使李欣龍表示，TEDx的x代表獨立籌備活動，也代表在地社群、未知、無限大的意思。

李欣龍說，今年11月將在台北舉辦的TEDxWeekend是壓軸場，有來自52國、約500位TEDx策展人暨策展團隊參與，不以演講為導向，活動行程包含企業參訪、文化體驗、城市探索等，希望讓參與者對台灣有進一步的認識。（編輯：林興盟）1080828