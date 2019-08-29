民進黨：韓國瑜歧視移工言論 不適擔任總統

（中央社記者游凱翔、王揚宇台北29日電）針對國民黨總統參選人韓國瑜今天談青年政策言論引發爭議，民進黨發言人薛呈懿表示，韓國瑜已非第一次發表歧視言論，若未來擔任國家元首，恐怕讓台灣的外交處境更為險峻，應對此向移工、全國人民道歉。

民主進步黨傍晚發布新聞稿表示，韓國瑜中午直播時說出「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」的歧視移工言論，但相關言論並非第一次，日前韓國瑜曾以「瑪麗亞」負面詞彙形容在台的菲律賓人民，如今再以「鳳凰與雞」歧視在台移工，凸顯出與國民黨相同的天朝觀念，內心根本瞧不起東南亞國家。

薛呈懿說，韓國瑜現在除了是高雄市長，也是國民黨的總統參選人。而總統是國家的元首、三軍統帥，更是擔負著台灣與世界各國重要的外交工作，韓國瑜歧視的言論，不只是展現出傲慢、不懂尊重他人的性格，也顯露偏頗天朝的國際觀，若擔任國家元首，恐將會讓台灣外交處境更為險峻。

薛呈懿指出，民進黨要求韓國瑜不應用「失言」或「舉例不好」來輕描淡寫的帶過，必須要為個人歧視言行向在台灣的所有移工道歉；也要因為他輕挑歧視言論、恐造成國際社會誤解台灣為對移工不友善的國家，向全國人民道歉。

民進黨青年部也發布新聞稿指出，蔡總統執政團隊關照年輕人，3年來已連續4次提高基本工資、積極推動產業轉型，並鼓勵企業加薪分享經濟果實給年輕人，優化稅制讓受薪階級、雙薪家庭與育有5歲以下子女的家庭實質減稅，調高薪資扣除額、幼兒扣除額，讓年薪40.8萬元以下的社會新鮮人，免繳所得稅，補貼租屋。這些才是要嘗試多面向解決問題的方向與做法。

此外，時代力量則在臉書發文指出，韓國瑜談青年政策，診斷和藥方都錯得離譜。時力指出，韓國瑜青年政策的「錢給你，做自己」部分提到，要創設「自立成家基金」，實際上的效果就是製造更多貸款給青年扛。

時力指出，韓國瑜「住一起，省到底」政策，宣稱要用「老屋修繕基金」來創造「青銀共居」的誘因，讓年長者更願意把房間租給年輕人。但是否撥款協助老屋修繕，關鍵是屋況的危急程度，才能確保人民居住安全，拿來當其他政策的獎勵工具，實在錯得離譜。

時力表示，韓國瑜「留下來，我挺你」政策，並沒有提出具體的解方，倒是拿出了國民黨過去早被打臉的老調重彈，不僅凸顯韓國瑜團隊對青年外流議題的診斷有誤，政策思維更是停滯不前。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示，這部分韓國瑜也說明過了，他的意思是：台灣要築巢引鳳，思考高階人才為什麼不留在台灣？也因為韓自己生肖屬雞，才會有這樣的舉例，並沒有其他的意思，請外界不要過度解讀。希望民進黨聚焦國安危機的少子化，提出解方。（編輯：楊凱翔）1080829