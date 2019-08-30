紐約台灣入聯遊行 改路線盼吸引更多目光

由台灣青年組成的社團Keep Taiwan Free宣布，9月7日將在曼哈頓舉行台灣加入聯合國年度遊行。為爭取新血加入，遊行路線與往年不同。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年8月30日

（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）每年9月聯合國大會開議前，美東台灣社群都會以遊行表達入聯訴求。即將在下週登場的遊行與往年路線不同，期盼吸引更多目光，爭取更多認同台灣入聯理念的新世代加入。

第74屆聯合國大會將於9月17日在紐約聯合國總部開議。過去兩年，入聯遊行都是從曼哈頓西側的中國駐紐約總領事館出發，向東步行至聯合國總部前方。今年9月7日的遊行起點改在鄰近曼哈頓東村的阿斯托廣場（Astor Place），以中國領事館為終點，全程約4.8公里，不再途經聯合國總部。

活動共同發起人吳丞峻今天在紐約華僑文教服務中心舉辦的說明會表示，變更路線最大考量是能見度。過去兩年途經時報廣場與中央車站後，沿途沒有太多民眾；今年主辦單位將在起點架設舞台辦活動，出發後預計經過時報廣場，希望吸引更多目光。

根據安排，民進黨籍立法委員葉宜津、台灣聯合國協進會10多名成員、向來友台的前美國副總統錢尼的國安顧問葉望輝（Stephen Yates）都將參加遊行。

時值香港民主抗爭延燒，籌備遊行的社團Keep Taiwan Free也邀請香港夥伴加入，屆時將在阿斯托廣場架設象徵抗爭符號的藍儂牆（Lennon Wall），對爭取民主與自由的香港人民表達支持。

吳丞峻說，今年活動集結多方力量，希望面對強權打壓的不同團體、國家與種族都能聚在一起發聲，包括香港、西藏與維吾爾族人，「只要認同台灣主權、尊嚴和民主國家發展制度，我們都歡迎他們一起來走」。

今年入聯遊行預估500人參加，除了紐約地區台灣社群，波士頓、華府、巴爾的摩等周邊地區也會有民眾包車到紐約參加。

這場年度遊行已有27年歷史，隨著老一輩退居二線，Keep Taiwan Free接手承辦，目前骨幹都是30歲左右的新血。他們希望延攬更多台裔美籍第二、第三代以及台灣留學生參加，一棒接一棒延續傳統。

吳丞峻說：「人很多，關鍵只是大家願不願意走出來而已。」

除了入聯遊行，Keep Taiwan Free預定31日在紐約市立大學新聞學院舉辦座談，由美國記者兼作家何偉傑（William Holstein）主講中國的全球戰略布局，並邀請台灣、香港及西藏維權人士暢談如何團結應對北京當局壓迫。（編輯：周永捷）1080830