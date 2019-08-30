清泉崗基地擬建構36座抗炸機庫 確保戰力

（中央社記者游凱翔台北30日電）109年國防部預算書今天送抵立法院，空軍司令部指出，配合「一機一庫」政策，將在清泉崗基地建構36座高抗炸係數防護機庫，以利確保戰機戰力，並從109年執行至115年。

民國109年國防部預算書上午送抵立法院，同時也發布國防部108年中共軍力報告書、國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」。

空軍司令部指出，為配合「一機一庫」政策，將在清泉崗空軍基地建構36座高抗炸係數防護機庫（9座四聯機庫堡），以確保應急作戰階段及平時突然遭敵攻擊時，仍能保有對敵聯合壓制、截擊及國土防衛作戰兵力，確保戰力得以發揮。

空軍司令部表示，此案共編列新台幣43億9255萬元，並從109年執行至115年、分7年執行。

目前空軍共有7個聯隊、1個指揮部。分別是位在台南及澎湖的一聯隊（IDF經國號）、位在新竹空軍基地的二聯隊（幻象2000）、位在台中清泉崗的三聯隊（IDF經國號戰機）、位在嘉義的四聯隊（F-16）、位在花蓮的第五戰術混合聯隊（F-16、RF-16、F-5）、位在屏東及金門的第六混合聯隊（E-2K預警機、C-130H運輸機、P-3C反潛機）、位在台東志航的第七飛行訓練聯隊（F-5），以及位在台北的松山基地指揮部（行政專機）。（編輯：張均懋）1080830