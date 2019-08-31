楊翠：已確認70名原民政治受難者 分屬10個族群

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）促轉會代理主委楊翠表示，目前已公告撤銷5000多件政治受難者罪名。有關原住民政治受難者部分，經過比對相關資料後，已確認有70位原住民政治受難者，分屬10個族群別。

原住民電視台今晚播出的「部落大小聲」節目以「終結白色恐怖政治傷痛 轉型正義去除威權遺緒」為主題，邀請促轉會委員葉虹靈、原住民族歷史正義與轉型正義委員會副召集人浦忠成、國立東華大學財經法律所原住民專班副教授蔡志偉與談。節目中也播出促轉會代理主委楊翠的專訪影片。

楊翠說，促轉會成立一年多來，撤銷政治受難者有罪判決的公告，是促轉會的主要工作之一。對政治受難者或是家屬來說，罪名平反是很重要的事情。

她指出，目前促轉會已公告撤銷5000多件政治受難者罪名，其中有50位是原住民。這個過程並不容易，因為戰後的戶籍制度中，沒有族別的註記，除了林瑞昌、湯守仁等知名案件外，有很多原住民的政治案件是以漢名出現在檔案中。

不過，楊翠表示，因為促轉條例的授與，促轉會可以掌握比較多的檔案資料，透過比對戶籍資料、判決書、陳述書等，目前已確認70位原住民政治受難者，分屬10個族群別，比對釐清的過程仍持續進行中。

其中，關於原住民政治受難者杜孝生的後代仍嘗試要為他平反，楊翠表示，這個案件至今未能平反是因為杜孝生並非因內亂外患罪被判刑，而是被判貪污罪；促轉會已組成審理小組，開了很多次會，目前還在進行中。杜孝生的案子並不是個人問題，而是牽涉原民部落的土地觀念、文化觀、財產觀念，促轉會將啟動相關田野訪查，希望有更多的論述。

她說，透過完成調查報告，還原真相、公布事實也是一種平反的方法。

杜孝生之子杜銘哲也在節目中表示，去年已將父親的案子送到促轉會，期盼促轉會能早日釐清，為父親平反。

此外，對於原住民政治受難的情況很多都跟土地有關，楊翠表示，促轉會的確觀察到有土地收奪的現象，未來會根據所觀察到的狀況，提出相關建議給國家參考。

有關三峽大豹社忠魂碑的處理問題，她說，中央相關部會與地方政府需要協調處裡，促轉會將提出一些辦法。

此外，楊翠強調，轉型正義的工作是不分族群、不分黨派、不分階級，並非服務特定黨派的。最重要的是要去了解，在威權統治時期，國家做錯了什麼？

她指出，原住民長期處於弱勢，有很長一段時間，很多人都不知道原住民也有政治受害的案件，原住民「在歷史記憶這塊，更是全面被噤聲」，因此更有必要去探掘這段歷史記憶。

葉虹靈也說，促轉會未來的總結報告，最重要的是闡述國家到底做錯什麼，以及如何預防再犯。在推動台灣轉型正義、還原歷史真相的過程中，看到不分族群的受害者，包括原住民、外省籍；轉型正義要反省的是國家機器對人民的不當行為。（編輯：張良知/楊玫寧）1080831