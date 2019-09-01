廢除印花稅朝野意見分歧 立院新會期將見真章

（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院新會期今天展開，外界議論的廢除印花稅議題，將成新會期朝野攻防重點之一。國民黨團主張，廢除印花稅有違憲之虞、侵害地方政府權責，會全力反對；民進黨團駁斥，並指地方損失的稅收，中央也答應一定補足。

行政院長蘇貞昌5月底與工商協進會舉行會談，指示財政部在財政有餘裕及財政紀律的情況下，研議取消印花稅。然而，除了台南市政府樂觀看待，其餘直轄市多半憂心將衝擊地方財政；此外，藍營執政15縣市首長全力反對，要求中央政府未找到長期穩定替代財源前，不應擅自廢止印花稅法。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時說，新會期若要審查此案，國民黨團將全力反對，捍衛地方政府權益，因為印花稅是縣市政府的稅收，依憲法規定，縣市稅收屬地方政府權責，行政院未經徵詢地方政府意見，即政策決定廢止印花稅，極度不尊重縣市首長，更侵害地方政府權責，有違憲之虞。

曾銘宗指出，印花稅每年稅收約有新台幣121億元，行政院說損失的金額中央政府將補助地方，但要如何補助，是短期補助還是永久補助、財源從何而來，行政院沒講清楚。

曾銘宗表示，根據財政收支劃分法及財政紀律法規定，中央政府未找到長期穩定替代財源前，不可擅自廢止印花稅法，政府不要選舉到了，就亂開政策支票。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，印花稅是歷次討論稅改都會觸及的問題，不但稅基少而且造成工商企業界的麻煩，所以一再建議取消。過去國民黨的立委吳敦義、盧秀燕在立法院，也曾經多次提案建議取消印花稅，「怎麼換了位置就換了腦袋？」至於地方所損失的稅收，中央也答應一定補足，那還有什麼問題。

行政院發言人Kolas（谷辣斯．尤達卡）日前則指出，行政院已多次說明，停徵印花稅所產生的稅損缺口將由中央補足，各地方政府預算不會少，沒有「中央請客、地方買單」的情形。廢除印花稅將是進步的稅改，而非「政策買票」。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，這議題的爭點在於中央與地方資源分配問題，不反對廢除印花稅，但是否先修財劃法，讓中央與地方的資源分配更平均，這樣會比較好，也能藉此機會整體檢討中央與地方錢與權的問題。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞則認為，不能單看廢除印花稅這個面向，而是要從總體的財政收支劃分、中央統籌分配款，甚至是從國土規劃等來看整件事情，一併做討論，案子送到立法院後會嚴格審查。（編輯：楊凱翔）1080901