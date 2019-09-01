105公厘戰砲甲車研製案 預計111年研發測評

（中央社記者游凱翔台北1日電）軍備局繼自行研製、搭載30公厘機砲的CM-34雲豹甲車，及剛在國防展亮相的81公厘迫砲雲豹甲車M2樣車後，軍備局已啟動105公厘雲豹戰砲甲車研製案，並編列新台幣7億7884萬元預算，預計民國111年研發測評、112年初期作戰測評。

雲豹八輪甲車為國防部軍備局所自製研發，目前「已服役」車款分別是CM-32及CM-33；「量產中」的CM-34；「首度在108年國防展亮相、正在研發」並搭載81公厘迫砲的雲豹八輪甲車M2樣車；「正在研發」並搭載105公厘戰車砲雲豹戰砲車。

民國109年國防部預算書8月30日送抵立法院，同時也發布國防部108年中共軍力報告書、國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」，其中預算書也編列105公厘輪型戰砲甲車（雲豹戰砲車）的預算。

軍備局指出，因應陸軍防衛作戰、快速反應及立即部署的戰力需求，籌建戰砲甲車以增加機步部隊支援火力、跨區增援及快速打擊的作戰能力，未來將成為國軍地面裝備的主要戰力之一。

根據預算書內容，軍備局一共編列5年、共7億7884萬元預算，分別從108年執行至112年，其中108年為武器系統規劃、料件獲得及專業訓練；109年為系統整合、技術指導；110年為整合測試；111年為研發測評；112年為初期作戰測評。

軍方人士接受中央社訪問時表示，全案預計在112年以前研製2輛戰砲原型車。為了讓這項專案更加順利，軍備局第202廠已進行機具更新，並籌建有關建造砲管等設備，以達成砲塔、砲管自製的目標；此外，也會與國家中山科學研究院合作，進行全車整合設計，降低研發風險。

軍方指出，軍備局第202廠在78年至83年間，曾執行陸軍CM11戰車的105公厘戰車砲總成加工與組裝作業，並在當下建立完整的技術、火砲生產能量；甚至在94年至99年間，進行低後座力戰車砲研製，經過驗證後，可將戰車砲整合在八輪雲豹甲車上。

針對「105公厘輪型戰砲甲車」的戰系技術規格，主要武器為搭載105公厘戰車砲，次要武器目前規劃為7.62公厘同軸機槍及12.7公厘車長機槍遙控槍塔。

CM-32為搭載40公厘榴彈機槍指揮車，規格與CM-33相同，為通信設備加強型；CM-33為搭載40公厘榴彈機槍裝步戰鬥車基本型，主武器為TS-96遙控槍塔；CM-34，為搭載向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，相較現行的40公厘榴彈機槍車型，30公厘的機砲射速快，並具反裝甲火力，預計112年完成量產284輛，已在108年的漢光35號演習進行實彈射擊。

軍方人士表示，針對目前現有國軍裝備的研發流程，初步分為5大階段，分別是「概念展示」、「工程發展階段」、「研發測評（未到軍種）」、「作戰測評（軍種）」、「量產」；其中工程發展階段會視情況與概念展示合併。（編輯：蘇志宗）1080901