外交部：尼加拉瓜對獎學金有意見 尼國名額從缺

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）尼加拉瓜媒體稱，國合會因經費不足，取消尼國學生獎學金受獎資格，外交部今天表示，並非事實；國合會依例辦理甄選，但因尼國政府對獎學金執行方式有不同意見，無法達成共識，因此從缺。

國際合作發展基金會執行「國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」，透過與國內大學合作提供全額獎學金方式給予友邦、友好發展中國家推薦並經甄選的外籍人士來台就讀。其中，原本選出15名來自中美洲友邦尼加拉瓜的學生來台就讀。

對於尼加拉瓜媒體報導，國合會因經費不足，取消尼國今年新生受獎資格，外交部發言人歐江安表示，「並非事實」。經查證，國合會原本依例行作業方式辦理甄審，並於6月公告年度受獎生名單；然而，尼國政府對獎學金的執行方式有不同意見，雙方無法達成新的共識，所以今年尼國獎學金名額從缺。

知情人士向中央社記者透露，這15名學生中有部分人士去年曾參與尼國反政府的示威活動。在尼國反對讓這15名學生來台的情況下，只好暫時取消今年給尼國學生的獎學金。

另外，歐江安表示，外交部與國合會將持續透過駐館與尼國政府協商，希望能達致圓滿結果，讓友邦尼國學生能繼續來台接受高等教育。（編輯：蘇志宗）1080901