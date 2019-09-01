外傳郭台銘搭檔副手是侯明鋒 柯文哲：非常好

（中央社記者黃國芳雲林縣1日電）鴻海創辦人郭台銘今天說，如果要找能夠跟他一起經營中華民國的未來，高醫大附設醫學院長侯明鋒非常適合；台北市長柯文哲說，自己與侯熟識，他並無任何負評，人選非常好。

柯文哲下午參訪雲林縣北港武德宮（財神開基祖廟），接受媒體聯訪，媒體詢問郭台銘外傳搭檔競選副手人選鎖定新北市長侯友宜二哥、高醫大附設醫學院長侯明鋒。

柯文哲說，自己與侯明鋒熟識，他可以當上醫學院院長，在醫界都有一定的聲望水準，私下接觸時，也看不出有任何負評的地方，這個人選非常好。

另外，香港「反送中」昨天又發生嚴重的警民衝突，柯文哲說，大陸北京政府要節制，香港今天的問題，一定是累積的民怨，北京政府要正視香港回歸22年來為什麼會累積那麼多民怨，要去面對問題解決。

媒體也詢問行政院長蘇貞昌認為北高市長四處亂跑，應該顧好自己的崗位，柯文哲指出，自己還是以台北市政為主，如果到外地，不是為了跑總統大選，像今天到雲林，是為了瞭解營養午餐有機蔬菜產地供應情形。

柯文哲說，如果只是顧個人的話，就自己去選好了，其實到現在為止，認為對台北市政並沒有任何耽誤。（編輯：黃世雅）1080901