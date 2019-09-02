反送中延燒 柯文哲：若重演六四陸恐遭經濟制裁

香港反送中行動愈演愈烈，台北市長柯文哲（中）2日表示，中國大陸應誠懇面對為何香港人民不滿的根本問題，否則若六四重演，屆時將被西方國家經濟制裁。中央社記者梁珮綺攝 108年9月2日

（中央社記者梁珮綺台北2日電）香港反送中行動愈演愈烈，港警進入地鐵站逮捕示威者。台北市長柯文哲認為，中國大陸應誠懇面對為何香港人民不滿的根本問題，否則若六四重演，屆時將被西方國家經濟制裁。

他上午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

香港反送中行動延燒，港鐵太子站濺血，多人受傷、被捕，香港多個地鐵站因而停止營運，香港警方稱用「適當武力」制伏示威者。

柯文哲說，留下一個民主自由的台灣，對大陸不是壞事，因台灣民主化過程可供參考，建議大陸處理香港時可以看看台灣歷史，「你不解決民怨，一直在怪CIA、什麼是台獨跟港獨合作，你丟1根、10根火柴，沒有汽油彈在那裡還是燒不起來」。

他說，中國大陸應誠懇面對為何香港人民不滿的根本問題，北京政府要靜下心來想一想，這樣繼續下去，可能就是六四重演，屆時大陸經濟一定倒退20年。

柯文哲表示，對西方國家而言，目前找不到理由對中國制裁，一旦六四重演，就是大陸自己送上門，「到時候美國要求歐美國家要表態，大家在這種大帽子之下，誰敢不表態，一定是經濟抵制」。

他認為，「這是大陸危機，他們要想一下」。

外媒報導指太平洋友邦索羅門群島政府，將於本週作出是否外交轉向的決定，柯文哲說，這是國際局勢，邦交國維護相當困難，儘管總統蔡英文沒有「嗆中」，台灣的邦交國還是會被一個一個收起來，差別在於速度，「我每次開玩笑說，要鍛鍊無氧呼吸的能力，就算沒有邦交國，還是能活得好好的，要想想看」。（編輯：李亨山）1080902