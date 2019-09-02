傳台索邦交生變 綠委：香港局勢恐逼中國出手

（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北2日電）索羅門是否棄台投中，據外電報導最快本週宣布；民進黨立委羅致政今天受訪表示，在還沒正式斷交前都要極力去挽回，而中國對台灣的外交攻勢，也反映在香港立場，若香港的局勢越亂，會逼中國不得不對台灣出手。

立法院第9屆第8會期今天上午8時開始立委報到，羅致政報到完後接受媒體訪問，做出上述表示。

根據路透社報導，索羅門群島的國會委員會主席表示，索羅門群島已組成一個部長小組，準備與北京會談，很可能改變與台灣的邦交關係，最快可能本週宣布相關消息。

對於台索邦交傳生變，羅致政受訪強調，「在還沒正式斷交之前，都是我們要極力去挽回的階段，努力的去爭取每一個可以保住的邦交」，相信外交部也做了各種可能的沙盤推演跟準備。

羅致政說，主要是索羅門政府出現了一些更迭，更迭之後內部難免會有新的或不同的意見會出現，這段時間外交部長也很努力想跟新的政府建立新的合作形式，至於具體內容，就必須要由外交部來說明。

羅致政也說，相信目前中共對台灣的外交攻勢，也反映在香港的立場上，這2天看到中國海協會副會長孫亞夫指控台灣介入香港事務，而中國越指控台灣介入香港事務，香港的局勢如果越亂，也會逼中國不得不或必須對台灣出手，可能出手的對象就是台灣的外交戰場，所以這一塊必須要非常小心。

羅致政表示，中國對台灣的外交打壓從未停止，任何一個新的攻勢，都必須要有一些因應的做法。

民進黨立委陳亭妃完成報到後受訪指出，中國以「鴨霸」的動作強壓台灣國際參與，甚至用所謂的金援外交，逼迫台灣的邦交國做出選擇，相信中國的「鴨霸」行為會讓世界各國唾棄。

國民黨立委童惠珍則說，索羅門要跟台灣斷交的傳言，從年初以來都沒有斷過，蔡政府一直以來的反中態度，對台灣的外交不利，而外交部要認真去了解索羅門的情況。

國民黨立委許毓仁表示，索羅門本身就是一個政局極端不穩定的國家，國內政治鬥爭嚴重，在2017年索國總理訪問總統蔡英文時，國內倒閣傳聞不斷，台灣的外交資源是否被拿來當做資助國內政治角力的工具，如果索國的政局動盪，要投入外交金援前，外交體系是否有正確的政治判斷，這些都是值得檢討的。（編輯：林興盟）1080902