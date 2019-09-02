蔡總統柯文哲同台 3次握手互動少

總統蔡英文（左）、台北市長柯文哲（右）2日上午到大直計程車服務站，出席「全國計程車產業提升服務2.0計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會」，蔡總統離去時應媒體要求與柯文哲握手致意。中央社記者郭日曉攝 108年9月2日

（中央社記者余曉涵台北2日電）總統蔡英文及台北市長柯文哲今天是今年以來首度同台，整場活動雙方總共3次握手，雖然柯文哲全程陪同蔡總統視察計程車狀況，但雙方互動仍然偏少。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會今天舉行「台灣計程車服務2.0升級計畫暨計程車汰舊換新成果展示」記者會，蔡總統、交通部長林佳龍及柯文哲出席活動，這也是蔡總統及柯文哲去年12月以來首度同台，格外引人注目。

記者會前，雖然柯文哲到場後和林佳龍共同等待蔡總統車隊到達，並在蔡總統下車時雙方禮貌性握手，但當現場媒體要求雙方再握一次手時，雙方並未回應；現場媒體問到台灣價值等問題時，蔡總統與柯文哲也未回應。

記者會結束後，柯文哲陪同蔡總統視察計程車狀況，期間媒體問到柯文哲為何都不與蔡總統互動、要不要講一下台灣價值等問題時，柯文哲都笑而不答，不過當聽到媒體說柯文哲被晾一旁時，柯文哲則趕緊回應「不會啦，不會啦。」

當蔡總統視察完後要離開時，雙方簡單握手道別，隨後又在媒體要求下雙方第3度握手後，相繼離開現場。（編輯：管中維）1080902