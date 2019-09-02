更多編輯台推薦新聞：
早安世界》海研船隊109年上半年成軍 國船國造新里程碑
早報

早安世界》海研船隊109年上半年成軍 國船國造新里程碑

米粒南瓜籽作畫 土耳其微型藝術家化腐朽為神奇
國際

米粒南瓜籽作畫 土耳其微型藝術家化腐朽為神奇

9月新制上路一次看 雙北超商咖啡店騎樓禁菸
生活

9月新制上路一次看 雙北超商咖啡店騎樓禁菸

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蔡總統柯文哲同台 3次握手互動少

最新更新：2019/09/02 13:41
總統蔡英文（左）、台北市長柯文哲（右）2日上午到大直計程車服務站，出席「全國計程車產業提升服務2.0計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會」，蔡總統離去時應媒體要求與柯文哲握手致意。中央社記者郭日曉攝　108年9月2日
總統蔡英文（左）、台北市長柯文哲（右）2日上午到大直計程車服務站，出席「全國計程車產業提升服務2.0計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會」，蔡總統離去時應媒體要求與柯文哲握手致意。中央社記者郭日曉攝　108年9月2日

（中央社記者余曉涵台北2日電）總統蔡英文及台北市長柯文哲今天是今年以來首度同台，整場活動雙方總共3次握手，雖然柯文哲全程陪同蔡總統視察計程車狀況，但雙方互動仍然偏少。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會今天舉行「台灣計程車服務2.0升級計畫暨計程車汰舊換新成果展示」記者會，蔡總統、交通部長林佳龍及柯文哲出席活動，這也是蔡總統及柯文哲去年12月以來首度同台，格外引人注目。

記者會前，雖然柯文哲到場後和林佳龍共同等待蔡總統車隊到達，並在蔡總統下車時雙方禮貌性握手，但當現場媒體要求雙方再握一次手時，雙方並未回應；現場媒體問到台灣價值等問題時，蔡總統與柯文哲也未回應。

記者會結束後，柯文哲陪同蔡總統視察計程車狀況，期間媒體問到柯文哲為何都不與蔡總統互動、要不要講一下台灣價值等問題時，柯文哲都笑而不答，不過當聽到媒體說柯文哲被晾一旁時，柯文哲則趕緊回應「不會啦，不會啦。」

當蔡總統視察完後要離開時，雙方簡單握手道別，隨後又在媒體要求下雙方第3度握手後，相繼離開現場。（編輯：管中維）1080902

總統蔡英文（中）、台北市長柯文哲（左）、交通部長林佳龍（前右）2日上午出席「全國計程車產業提升服務2.0計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會」，這是蔡總統及柯文哲在去年12月以來首度同台，格外引人注目。中央社記者郭日曉攝　108年9月2日
總統蔡英文（中）、台北市長柯文哲（左）、交通部長林佳龍（前右）2日上午出席「全國計程車產業提升服務2.0計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會」，這是蔡總統及柯文哲在去年12月以來首度同台，格外引人注目。中央社記者郭日曉攝　108年9月2日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報