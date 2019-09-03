郭台銘拜會無黨籍嘉市副議長 幕僚：拜訪好友

鴻海創辦人郭台銘（左4）3日拜會無黨籍嘉義市副議長蘇澤峰（右3）等人，被外界認為意在拔樁；蘇澤峰透過幕僚表示，私下會談時，只是談嘉義市未來的發展，並沒有提及合作一事。中央社記者黃國芳攝 108年9月3日

（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）鴻海創辦人郭台銘今天與國民黨籍嘉義市長黃敏惠同框，並拜會無黨籍嘉義市副議長蘇澤峰等人，幕僚表示，郭台銘參加李承翰入祀忠烈祠，剛好市長也在，另外只是拜訪友人。

今年7月因公殉職的鐵路警察李承翰，今天在嘉義市忠烈祠舉行入祀儀式，郭台銘特地到場致意，並與主祭的黃敏惠同框，隨後，郭台銘前往嘉義市議會拜會副議長蘇澤峰，以及凌子楚、黃思婷、孫貫志和張敏琪等市議員。

郭台銘到嘉義市拜會蘇澤峰等市議員，被外界認為意在拔樁，蔡沁瑜說，郭台銘感佩李承翰英勇犧牲的精神，因此，今天不管怎樣都要來致意，當時黃敏惠也在，另外郭台銘初選時，嘉義市部分議員也都盡力幫忙，今天只是來拜訪好友，聊一聊嘉義市的未來發展。

蘇澤峰也透過幕僚表示，私下會談時，只是談嘉義市未來的發展，並沒有提及合作一事。

至於最新民調，郭台銘與柯文哲聯盟的民調首次輸總統蔡英文，蔡沁瑜指出，民調反映民意，民調起伏大家都會列為參考，未來要做任何決定，都要非常謹慎、務實，也需廣納各界意見，因此，一再強調不是一直在拖延，只是決定後，後面還有承擔與責任，在9月17日前一定會有完整答覆。

國民黨主席吳敦義認為郭台銘已參加過初選，未來若是參選，社會觀感不佳，蔡沁瑜表示，還沒有發生的事情，沒有辦法多做評論，因此，也談不上黨紀處分。

媒體詢問郭台銘發言一再針對總統蔡英文，是否要將韓國瑜邊緣化？蔡沁瑜說，郭台銘念茲在茲是如何把台灣帶到一個更好的方向，任何人都有關心及監督國政的權利與義務，因此，郭台銘對國政提出看法，並不是要在政治上與人較勁。

郭台銘與議員會談提及科技、鈔票沒有顏色，所以才站出來，是否間接證實要參選？蔡沁瑜說，郭台銘是中華民國最強外掛，心中總是想著如何為台灣好，剛剛說得很直接，不管是台灣人民未來的生活和發展，都與選票和顏色沒有關係；至於會在中秋節宣布嗎？蔡沁瑜表示，目前還沒有，時間方面還在考量。（編輯：謝雅竹）1080903