日本加強守護釣魚台 外交部：會確保台漁民權利

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）日本聲稱釣魚台列嶼是領土，日本警察廳決定明年度在沖繩縣成立維護釣魚台等國境離島的專門部隊。台灣日本關係協會今天說，將持續密切關注，並在台日漁業協議下確保台灣漁民作業權利。

日本聲稱釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）是領土。根據日媒報導，日本警察廳決定明年度在沖繩縣成立維護釣魚台等國境離島的專門部隊；除規劃增加沖繩縣警署等警察人數，也將部署新型大型直升機，相關經費需求列入明年度中央政府總預算案的概算需求。

台日協副秘書長謝柏輝今天在外交部例行新聞說明會回應媒體時表示，將持續密切關注，也會在2013年簽訂的台日漁業協議下，確保漁民應有的正當作業權利。

此外，媒體問及，日前在日本橫濱市舉行的第7屆東京非洲發展國際會議（TICAD）通過橫濱宣言，台日兩國未來在非洲合作的可能性。謝柏輝表示，橫濱宣言包括強化人才培訓、引進技術與創新，非洲各國也對促進高品質的基礎建設投資表示歡迎。

他說，台日去年成立第三地市場合作委員會，協助兩國在工具機、食品產業、中小企業等領域的交流，並就第三地市場合作進行對話，有助結合新南向政策跟印太戰略。

他指出，未來會持續與包括日本在內的理念相近國家針對第三國合作研議可行計畫。至於是否將在非洲邦交國進行合作，他說，不排除任何可能性。

另外，謝柏輝表示，第5屆台日交流高峰會將於9月28日在日本富山市舉行，預計將有上百名台日地方議員出席參與，並將發表「富山宣言」，支持台灣參與國際組織以及強化台日全方位實質合作關係。

他指出，台日交流高峰會由地方政府主辦，自104年起分別於日本金澤市、和歌山市、熊本市，以及高雄市舉行，每年通過相關友台宣言，是台日交流重要盛會。去年在高雄舉行的高峰會，共有441名台日地方議員出席，是歷年最大規模。（編輯：郭萍英）1080903