九三軍人節 總統鼓勵國軍官兵穿軍服上街

（中央社記者王承中台北3日電）九三軍人節國防部鼓勵官兵著軍服從事休閒娛樂、用餐。總統蔡英文今天表示，在軍人節這天，鼓勵國軍官兵穿軍服上街，大方展現身為軍人的光榮，也請民眾向國軍弟兄姊妹們致敬。

今天是九三軍人節，國防部特別舉辦「穿軍服，我驕傲」活動，鼓勵官兵穿著軍服、攜帶眷屬，從事休閒娛樂、用餐等活動，讓軍服成為象徵榮耀的服裝。

蔡總統下午在臉書發布影片表示，今天是九三軍人節，一定要好好謝謝國軍為了守護家園所做的一切。過去她在美國讀書時，發現美國軍人不論執勤或休假，穿著軍服在街頭走動是常態，人人見到美軍官兵也充滿敬意。

總統表示，美軍可以，國軍當然也可以。在軍人節這一天，鼓勵國軍官兵穿軍服上街，大方展現身為軍人的光榮，許多民間企業也推出了專屬的優惠。若民眾今天有看見軍人，請透過一句簡單的加油、或一個肯定的手勢，一起向國軍弟兄姊妹們致敬。

總統說：「我要我們的軍人，讓別人看起來是尊敬的，而且是令人羨慕的，這就是我的目的，我也希望大家一起來達成這個目標。」

國防部發言人粉絲團發文表示，謝謝總統肯定國軍的努力，三軍統帥領導國軍，與國軍站在一起守護家園，成為國軍最強的後盾 。

中華民國陸軍更在臉書粉絲團發起穿軍服抽禮物的活動，國軍官兵只要在臉書張貼穿著軍服從事休閒娛樂、用餐等活動的照片，就有機會獲得精美禮物。已有不少國軍官兵在臉書上分享穿著軍服聚餐、看球以及捐血等照片。

中華民國海軍則在臉書粉絲團發文指出，海軍151艦隊為響應九三軍人節「穿軍服，我驕傲」活動，由政戰主任率手旗隊官兵前往台南安平港德陽艦博物館實施手旗表演，吸引民眾觀賞。

空軍司令部也在臉書粉絲團發文指出，包含空軍司令部勤務中隊、空軍戰術管制聯隊第一雷達中隊、第五基勤大隊、第六修補大隊補給中隊等多個單位，為響應「穿軍服，我驕傲」活動，官兵也都身著軍服上街看電影、聚餐。（編輯：林興盟）1080903