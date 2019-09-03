挪威政府對台不當稱謂 外交部要求更正

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）一群在挪威的台灣人不滿居留證的國籍被註記為中國，8月底正式向奧斯陸地方法院提出告訴。外交部今天表示，將持續與當事人保持聯繫，盡可能提供協助，也將持續進洽挪威政府，要求更正。

「在挪台灣人國籍正名運動」發起人Joseph曾表示，在挪威讀書和工作的台灣人，從2010年開始，居留證上的國籍被改成中國，代表處向挪威政府反映卻沒有下文，讓許多台灣留學生感到憤怒。

Joseph近日受訪時說，去年下半年發起的群眾募資一共募得新台幣300多萬元。最近幾個月，委任律師寄存證信函給挪威移民局和移民訴願委員會，都沒得到正面回應；8月底，他們正式向奧斯陸地方法院提出訴訟。

對此，外交部發言人歐江安回應媒體詢問時表示，外交部已透過兼轄挪威的駐瑞典代表處與提告的學生聯繫，未來將持續與這名學生與相關正名團體聯繫，看看外交部能提供哪些協助。

歐江安並表示，駐瑞典代表處已經致函給挪威外長，聲援相關的正名運動，促請挪威政府正視這件事情，儘速更正對台的不當稱謂；未來將持續進洽挪威政府，要求改善對台的不當稱謂。（編輯：張均懋）1080903