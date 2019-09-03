傳給郭台銘不分區第一名 國民黨否認

（中央社記者余祥、王承中台北3日電）外傳國民黨主席吳敦義透過管道告知鴻海創辦人郭台銘，願提供不分區第一名與國會龍頭作為留在黨內的條件。國民黨對此予以否認，表示吳敦義並未有相關說法，毫無所悉。

郭台銘辦公室則表示，郭對國民黨任何人事安排沒有期待。

鴻海創辦人郭台銘可能將獨立參選2020總統，有媒體報導，吳敦義派前陸委會副主委張顯耀私下拜會郭台銘，指國民黨總統參選人韓國瑜可能選不下去，希望郭台銘當國民黨的「備胎人選」。吳敦義今天嚴正駁斥，國民黨更揚言提告。

另外，也有媒體報導，吳敦義透過多個管道明確告知郭台銘陣營，為留住郭台銘在國民黨內一起奮鬥，願意提供不分區第一名與國會龍頭作為條件。

對此，國民黨否認，表示吳敦義並未有相關說法，毫無所悉；郭台銘辦公室則表示，郭台銘對國民黨任何人事安排沒有期待，也沒有想法。

國民黨中常委李德維說，郭台銘是台灣首富，吳敦義一定很清楚，「像郭台銘這種人物不是用東西可以交換的」，無論是要給郭當備胎或是不分區，都不可能。

中常委曾文培也說，以郭台銘可能要獨立參選總統的高度，怎麼可能只要立院龍頭，但至於郭要什麼，現在最困難的就是，「郭要的國民黨給不起，國民黨能給的郭又不要。」

外界關注黨內整合，李德維說，整合是一個巴掌拍不響，國民黨、韓國瑜都很想整合，但光只有單邊是不夠的。

李德維說，國民黨很珍惜郭台銘，但若郭執意要脫黨參選就是分道揚鑣，郭是政治素人，未來還要面對很險惡的政治環境。

曾文培則認為，若郭台銘真的參選，對國民黨也不見得是壞事，反會激起國民黨支持者的危機感，更為團結。

黨內人士直言，郭台銘在17日連署申請前，大可進行政治操作墊高自己的聲量，但一旦確定參選，國民黨一定開鍘，屆時國民黨當然也會有很多手段和話術，批郭台銘不服輸等，郭應受檢視的部分還很多，「國民黨不是衛生紙，不是你想要就要，不想要就丟。」（編輯：趙蔚蘭）1080903