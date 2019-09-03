李乾龍：新北力拱韓朱配 侯友宜會投入輔選

（中央社記者王鴻國新北3日電）國民黨新北市黨部主委李乾龍今天表示，黨內「韓朱配」呼聲高，市長侯友宜也表示適當時機投入輔選。他說，韓國瑜8日新北造勢可望破10萬人，並呼籲郭台銘「識大體」。

李乾龍接受媒體聯訪時，否認某周刊的報導，指他曾向黨主席吳敦義求救，認為新北立委選情受到「韓流」退燒影響，2020立委席次可能僅坐3望4。李乾龍說，相反的，他們很有信心能坐5望6、坐7望8，甚至內部評估有當選10席的實力。

李乾龍表示，黨主席吳敦義已明確表態不可能會有「換瑜」戲碼發生，他也呼籲黨員千萬不要「三心兩意，必中敵意」，國民黨總統參選人只有高雄市長韓國瑜一人，不管如何，都會勇敢向前走。

李乾龍指出，新北首場造勢大會因決定的很倉促，市長侯友宜行程很滿，接著議會要開議，侯友宜告訴他「不要急，我一定是最支持韓國瑜的人」。

他表示，目前很重要輔選的人就是前市長朱立倫和侯友宜，兩人也都表明將全力投入輔選。

他說，朱立倫日前宴請宗教界人士，他當時就向朱立倫說明8日將擴大造勢挺韓及反映基層「韓朱配」的期待，朱立倫當時還打電話給韓國瑜聊了一陣子，包括8日可能訪日缺席等情事，打完電話後，朱立倫對他說，「我不是求位置的人，但會全力輔選」。

李乾龍表示，侯友宜今天到忠烈祠秋祭後就一直找他，後來透過電話對他保證是最支持韓國瑜的人，適當時間一定挺身而出，絕對不會缺席，也希望大家不要見縫插針。侯友宜未來將會全力輔選韓國瑜及新北12席立委。

李乾龍強調，韓國瑜8日在新北二重疏洪道舉辦大型造勢活動，預估參與人數達10萬人以上。至於鴻海創辦人郭台銘傳可能脫黨參選，他也呼籲郭台銘要「識大體」，盼郭台銘穩住國民黨，不要再分裂，到現在為止，黨對郭台銘還是有信心。（編輯：李錫璋）1080903