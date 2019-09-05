澄清府黨無不合 林錫耀：夫妻感情再好也須溝通

（中央社記者溫貴香台北5日電）總統蔡英文今天第一次與民進黨中央黨部主管在官邸便當會，與會者轉述，總統選舉操盤手林錫耀在會中說，府院黨不合傳言不攻自破，但就像夫妻一樣，即使感情再好也需要充分溝通。總統則請黨中央協助政策說明與溝通。

蔡英文總統連任競選辦公室發言人阮昭雄晚間受訪表示，總統中午與黨務主管們便當會談，一方面感謝大家從立委補選、辦理初選，到整備大選一路來的辛勞，一方面也是再強化整體執政團隊的溝通交流、整隊讓步伐更穩健。

阮昭雄說，這不僅展現高度的士氣，也顯現對於接下來的大選和政務推展做了最好的準備；同時，執政團隊府院黨間團結一致、合作無間，黨工們不僅是連任勝選的強力支柱，也是向人民說明政策、協助施政的種子部隊。

黨政人士說，總統第一次邀請民進黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉、黨副秘書長郭昆文、林飛帆及一級主管到總統官邸便當會，總統蔡英文競選連任操盤手、前行政院副院長林錫耀也與會，總統府秘書長陳菊則未列席，席間，黨務主管們發言踴躍、氣氛融洽，餐敘時間從中午12時到下午1時許。

與會者轉述，卓榮泰一一介紹新任的黨務主管，羅文嘉則說明面對2020大選備戰狀況，包括相關溝通平台已建構完成，也說明總統民調支持度相當穩定、黨的支持度逐漸回升，黨會持續加強青年選票這一塊。

與會者轉述，林錫耀在會中說，之前有些媒體營造府院黨「不合」的流言，但今天在場氣氛這麼好，交流融洽，證明沒有這回事，但是就像夫婦一樣，感情雖好也需要充分溝通，所以，各層級要建立溝通窗口。

與會者說，總統表示，執政黨也是執政團隊的一份子，府、院、黨之間的溝通協調一定要順暢。民進黨會呈現「內在團結、外在穩固」，讓社會有信心。

黨政人士說，總統也指示，對於政府在施政方面做了很多努力，但過去有些溝通或說明不足之處，要請中央黨部協助多做溝通說明，才能做得更好。

剛加入民進黨不久的黨副秘書長林飛帆出席官邸便當會，但未多做發言。（編輯：紀淑芳）1080905