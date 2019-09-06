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台灣加入UN宣達團啟程飛美 將參與遊行傳遞訴求

最新更新：2019/09/06 18:53

（中央社記者吳睿騏桃園機場6日電）「2019台灣加入UN宣達團」今天傍晚搭機飛美，預計在6日至16日期間前往紐約、華府、多倫多為台灣發聲，向國際傳達台灣不應被排除在聯合國之外，與僑胞參與遊行表達訴求。

第74屆聯合國大會將在紐約聯合國總部開議，美東台灣社群每年都會以遊行表達入聯訴求，由台灣聯合國協進會組成的宣達團也在今天出發。

「2019台灣加入UN宣達團」團長、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲受訪表示，團員計劃在美東時間7日，與上千名僑界代表一起到紐約為了台灣加入聯合國努力，Keep Taiwan Free、UN For Taiwan，同時以吶喊代表台灣人民的聲音。

蔡明憲表示，「2019台灣加入UN宣達團」此行共有18名團員，也邀請從香港、西藏、新疆及中國來的人權志士，一起到紐約去參加遊行，表達我們國內外人民對中國共產政府壓迫人權、壓迫台灣加入聯合國、壓迫香港人民的民主自由而抗議。

蔡明憲說，此行也會到華府拜訪國會議員、國務院、國防部甚至白宮官員，表達台灣要加入聯合國及台灣支持香港人民的人權運動。同時也為了台灣聯合國協進會理事、屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居，在8月18日隻身前往香港旅遊，從8月20日「被失蹤」失聯至今一事，向中國表達抗議，呼籲中國政府清楚交代李孟居的行蹤，以及「被失蹤」的原因。

蔡明憲指出，宣達團除了感謝各界對UN宣達團的期許、肯定與支持，也希望立法院及總統府在17日的聯合國大會前，在立法院通過決議支持台灣加入聯合國，同時期許總統府能召開國際記者會，以總統的高度向國際人士說「台灣要加入聯合國」，台灣能夠幫助促進國際的和平跟穩定共同努力，這是宣達團的期許。

而參與的青年代表丘兆航表示，會參加台灣宣達團，是認為我們台灣不管在經貿、產業甚至是衛生、人權保障及民主進步價值，在全球的貢獻都非常大，但2300萬台灣人卻無法進入國際組織，尤其是聯合國，這是非常重要、基本的人權，所以一定要去宣達訴求，讓台灣能夠加入聯合國。

另一名青年代表陽醒慈說，會參加UN宣導團，是訴求讓台灣這個實質上獨立、有自己政體、民主制度與自由，跟中國完全不同的國家可以進入UN體制，成為國際的一份子。她強調，現在年輕人也非常關心台灣主權，每個年輕人都覺得自己是台灣人，希望台灣可以進入聯合國繼續綻放光芒。

「2019台灣加入UN宣達團」發言人曾琮愷表示，今年的遊行起點改在鄰近曼哈頓東村的阿斯托廣場（Astor Place），以中國領事館為終點，全程約4.8公里，出發後預計經過時報廣場等地，期盼能吸引更多民眾目光，爭取更多認同台灣入聯理念的新世代加入。（編輯：張銘坤）‭1080‬906

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