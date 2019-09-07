民進黨不分區立委名單 羅文嘉：最遲11月中提出

（中央社記者溫貴香台北7日電）民進黨秘書長羅文嘉今天表示，2020區域立委提名作業預計在9月18日前底定，10月啟動不分區立委提名作業，成立提名委員會，最遲11月中旬提出不分區立委名單。

針對民進黨區域立委布局，羅文嘉今天受訪表示，目前還有5個艱困選區尚未完成提名，分別是台北市第8選區（文山）、新北市第9選區（永和）、第11選區（新店、深坑）、第12選區（汐止、金山、萬里）、新竹縣第1選區(新豐、湖口等鄉鎮及竹北市12里)的候選人選，預計9月18日前決定。

新北市第12選區是現任立委黃國昌的選區，黃國昌辦公室主任賴嘉倫已宣布投入選舉，有關立委選舉協調，民進黨是否與時代力量繼續溝通，羅文嘉說「就看他們」。

至於不分區立委提名委員會何時組成，羅文嘉表示，等區域立委提名全數底定，預計10月啟動不分區立委提名作業，先成立提名委員會，最晚11月中旬將政黨不分區立委名單送到中央選舉委員會。

香港眾志秘書長黃之鋒日前結束訪問台灣三天行程受訪表示，希望台灣民眾能在9月28日或29日走上街頭支持香港爭取民主自由。而928剛好是民進黨黨慶，民進黨要以何種形式聲援，羅文嘉說，活動不是政黨發起是民間團體發起，因此活動的時間、形式與內容都還不知道，等詳細內容出爐後，才好做評估與了解。（編輯：紀淑芳）1080907