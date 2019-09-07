蔡陣營空戰佔優勢 拚聲量組織互轉

（中央社記者溫貴香台北7日電）迎戰2020大選，總統蔡英文陣營除經營網路社群外，透過辣台派開講、助英台見面會整合成有效率的作戰部隊，目標是從傳統「空戰」，進階到「組織轉聲量、聲量轉組織」，持續擴大支持基礎。

總統蔡英文競選連任辦公室日前舉行競選總部各地幹部授證典禮時，選戰操盤手林錫耀說，「這次選舉不一樣的地方，就是網路影響力越來越大，所以要拜託多重視網路訊息傳播與動員的重要性」，凸顯2020空戰的重要性。

總統臉書按讚人數達245萬人，台北市長柯文哲近來發言引起風波，臉書按讚人數跌破200萬人。蔡陣營發言人阮昭雄說，總統從2010年參選新北市長開始，逐年累積一定程度的網友、英粉，網路經營著重互動性，不管是LINE、臉書、YouTube等，相對於其他候選人，「我們的空軍是比較強」。

阮昭雄說，如何把網路上的支持者找出來實際參加活動，策略上包括舉辦辣台派開講、助英台活動等，先進行區域上的定位，再強化互動，賦予任務等；另外，網路直播收看人數、累積點閱率等，都是檢驗空軍實力的依據。

他表示，「執政3年有成」是網路互動的主軸，宣傳政績、加強與民眾互動。

總統府發言人林鶴明說，總統以拚國政為主，日前主持三軍士官新生開學「榮耀傳承日」典禮，是史上首度三軍統帥踏入士官學校，行政團隊把成績端出來，這段時間在社群平台上，凸顯「蔡英文執政3年有成」的成果，行政院的表現民眾也都看得到。

他表示，總統社群平台8月透過與外國網紅合作，最新影片是與土耳其網紅圖佳一起體驗煮咖啡，主要呈現號召國際旅客到台灣旅遊、感受台灣的友善、自由的意象，包括到總統府住一晚的企劃也都在進行中。

林鶴明說，總統日前在社群平台Dcard寫了土耳其咖啡相關發文，馬上變成Dcard熱門排行榜第一名，證明總統在社群上的熱度不錯，也凸顯總統的社群平台經營相當靈活，總統拚觀光的用心，讓外界看得到。

總統也把跨國企業包括臉書、谷歌、雅虎等都走過一輪，林鶴明說，這些跨國企業到台灣投資，提供不錯的工作機會給年輕人，這當然是社群經濟、拚經濟的一環。總統也參訪嘖嘖募資平台，年輕人只要有創意、有想法，甚至想創業就透過募資平台把想法、點子呈現出來，總統在參訪過程中，互動了20組年輕團隊，總統在年輕創業圈的反應正面。

時事回應部分，他表示，總統會透過媒體訪問或臉書讓民眾清楚政府的立場。

選務部分，蔡陣營幕僚說，9月1日全國競選幹部授證典禮，也與LINE官方帳號高度整合，讓「組織轉聲量，聲量轉組織」，透過LINE與組織的支持者保持互動，讓組織的支持者加入總統的社群平台如LINE，總統再透過LINE每天與支持者互動。（編輯：謝佳珍）1080907