潘恒旭回歸操盤空戰 韓國瑜陣營要反守為攻

（中央社記者余祥台北7日電）國民黨總統參選人韓國瑜在九合一選戰靠空戰掀起韓流，但近日聲勢下滑，韓陣營人士表示，九合一選戰空戰團隊已經歸隊，盼重拾議題主導權，以國政論述、檢視總統蔡英文執政政績，反守為攻。

去年九合一選戰，韓國瑜在沒有「陸軍」基礎下，主打「空戰」，由曾任國民黨主席吳敦義幕僚的潘恒旭擔任操盤手，成功掀起韓流，拿下高雄市執政權。

不過，自韓國瑜被國民黨正式提名為總統參選人以來，頻頻爆發爭議，聲勢下滑。韓陣營人士說，現在媒體資訊量大，網路上似是而非的消息太多，過去他們多是「守」勢，隨著選戰逼近，也要開始主動在網路宣傳、即時回應輿論等，即將反守為攻。

韓陣營說，九合一選戰的空戰團隊已經歸隊，包括請辭高雄市觀光局長、進入選戰團隊領軍的潘恒旭，以及日前出國唸書的小編許右萱等，盼全面重拾空戰主導權。

黨內人士說，接下來將以國政、揭弊兩大主軸為「彈藥」，國政部分由國政顧問團總召張善政統籌規劃，並以直播的方式，向外界說明政見方向，透過與網友的互動、反饋、集思廣益，最後彙整成完整的政見。

黨內人士表示，目前由韓國瑜北部競選辦公室的策略小組和議題小組成員上政論節目，負責議題辯論的攻防任務；韓陣營也與黨中央主導的PK小組分進合擊，由高雄市議員與國民黨立法院黨團分頭召開記者會，加強揭弊火力。

此外，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡也一週3次以直播方式反擊「黑韓」攻擊，韓國瑜近幾次也親上火線回應。

國民黨黨務人士表示，空戰一向是韓國瑜團隊的強項，這部分交由韓陣營主導，黨中央就是扮演配合、輔助的角色，國民黨中央則在組織動員的陸軍方面著力，與韓陣營分工合作。（編輯：謝佳珍）1080907