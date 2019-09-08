立委訪土耳其 促增雙邊科技經貿合作

立法委員吳焜裕（左起）、尤美女、陳曼麗訪土耳其，4日赴駐土耳其代表處，由駐土耳其代表鄭泰祥（右）接待。（立委尤美女提供）中央社記者何宏儒伊斯坦堡傳真 108年9月8日

（中央社記者何宏儒伊斯坦堡8日專電）民主進步黨籍立法委員吳焜裕、尤美女、陳曼麗日前訪土耳其，曾就新能源、奈米生醫科技合作、提升經貿及投資、觀光文化交流等議題，與土耳其國會議員和官員交換意見。

3位立委於4至7日訪問土耳其期間，在首都安卡拉會晤執政黨正義發展黨（AKP）及在野黨好黨（Iyi Party）國會議員，並與土耳其科學技術研究理事會（TUBITAK）委員舉行工作餐會。

據與會人士指出，相關會談期間，雙方就兩國新能源、奈米生醫科技合作、提升雙邊經貿及投資、觀光文化交流等議題交換意見，並討論未來合作方向。

3人也和土耳其台灣商會、土耳其台灣同鄉會幹部舉行工作晚餐，聽取提升雙邊經貿關係的建言。其中，立委與台商除關注農產品貿易衍生的檢疫檢驗及食品安全議題，也就吸引台灣產業以土耳其為基地開拓歐洲、中亞、中東及非洲市場進行探討。

慈濟基金會協助於伊斯坦堡設立敘利亞難民義診中心，過去4年接受診治的難民數已經超過100萬人次。3位立委參訪義診中心和慈濟成立的難民學校滿納海國際學校時，高度讚揚旅土耳其志工的貢獻。

3人也訪視駐土耳其代表處，和全體同仁舉行工作會議，聽取駐土耳其代表鄭泰祥簡報雙邊關係現況。3人期盼駐處加強提升雙邊經貿關係，並吸引土耳其和周邊國家觀光客訪台。（編輯：馮昭）1080908