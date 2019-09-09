搶救青年低薪 藍委推提升薪資執行特別條例草案

國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中）及立委賴士葆（右）、費鴻泰（左）等人9日在黨團記者室共同召開記者會，公布領銜所提「提升薪資執行特別條例」草案，希望立法院新會期通過，搶救青年低薪。中央社記者范正祥攝 108年9月9日

（中央社記者范正祥台北9日電）搶救青年低薪，國民黨立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰等人共同提出「提升薪資執行特別條例」草案，希望立法院新會期通過。對此，民進黨團表示，政府角色不可能去介入民間企業的薪資結構。

國民黨立法院黨團今天召開記者會公布「提升薪資執行特別條例」草案，曾銘宗、賴士葆、費鴻泰、許毓仁、林麗蟬等立委與會，呼籲以具體措施解決青年低薪問題。

領銜提出草案的國民黨團總召曾銘宗表示，國內低薪情況嚴重，依據統計資料，2018年受僱者33.3%每月主要工作經常性收入未滿新台幣3萬元；66.6%未滿4萬元。

曾銘宗指出，經過半年蒐集國內外資料所擬「提升薪資執行特別條例」草案主張包括政府主動加薪帶動民間加薪、甄選幸福企業並優予獎勵、建立青年就業儲蓄帳戶制度、上市櫃公司得設置勞工董事、公開發行公司訂立利潤分享計畫、給予加薪企業減稅優惠、低薪上市櫃公司應加強勞動檢查、公布低薪企業的負責人姓名。

他說，對於解決低薪問題應採取的具體措施，草案也主張，獲利良好但基層員工平均薪資低於一定標準的上市櫃公司，應提撥一定金額存入青年就業儲蓄帳戶。

其中，建立青年就業儲蓄帳戶制度，是指設置「青年就業儲蓄帳戶」，由青年就業者、雇主及政府共同提撥一定金額存入儲蓄帳戶，需存滿一定年限後始得領出，以提高青年實質所得。

草案所稱公布低薪企業的負責人姓名，是針對員工平均薪資低於同業水準的企業，強制公開事業單位名稱及負責人姓名，並要求公開說明原因，以收警惕之效。

賴士葆指出，台灣青年低薪問題已經快要變成「國恥」，必須擺脫這個現象。

費鴻泰表示，解決低薪問題，「提升薪資執行特別條例」草案的重點是資訊公開、擴大參與、公司獲利要與員工同享，以避免造成分配不均、貧富懸殊、社會動盪。

對於國民黨立委所提草案主張，民進黨立法院黨團書記長李俊俋回應媒體詢問認為，國民黨搞錯方向，因政府角色不可能去介入民間企業的薪資結構，政府可以做的除軍公教加薪，還有調高基本工資、降低失業率、提升工作環境、讓投資環境越來越好。至於上次蔡政府推動軍公教加薪，也帶動企業加薪。（編輯：郭萍英）1080909