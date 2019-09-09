省公帑15億 交通部表揚11名廉能公務員

（中央社記者汪淑芬台北9日電）交通部今天舉行廉政會報，交通部長林佳龍獎表揚11名交通部所屬單位公務員，這11人為納稅人的錢嚴格把關，省下的公帑達新台幣15億元，為廉能公務員的表率。

根據交通部提供的資料，台灣港務公司法務處管理師劉韋辰，自辦採購履約爭議調解，積極爭取公司最大利益並減省委外律師費用，成功協助解決履約爭議案件，近3年節省公帑支出合計超過5億元。

中央氣象局氣象預報中心課長賴冠良，主動規畫並翻新中心網頁，自行開發建置資料倉儲系統及自動歸檔技術，提供預報員更便捷的資料查詢及整合服務，節省委外建置維護費用並創造額外附加價值達7000多萬元。

台鐵台北機廠監工員陳忠和，負責直流馬達維修及繞線工作，由於台鐵部分設備較為老舊，陳忠和自行利用時間查修馬達並自製模具，維護民眾乘車安全及舒適度，並節省委外維修時間及公帑支出達200多萬元。

交通部政風處表示，每年廉潔楷模選拔，均由各單位及所屬機關遴選推薦，經過初、複審議通過後脫穎而出，今年11位獲獎者對於長官交付的工作，均能勇於任事、克盡職責，圓滿達成任務，皆展現現代公務人員兼具「廉」與「能」之全方位角色職能。（編輯：黃世雅）1080909