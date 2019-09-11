傳撤侍衛室成立秘勤局 總統府：從未聽聞

（中央社記者溫貴香台北11日電）鏡週刊今天報導，總統府為了解決特勤體系多頭馬車的亂象，規劃裁撤侍衛室並成立「秘勤局」，讓特勤人員直接隸屬於總統府。總統府今天表示，從未聽聞，目前並無此討論，相關事務的持續精進，尊重安全單位的專業。

華航私菸案發生後，根據鏡週刊今天報導，設立秘勤局的公文到了國安局後卻「卡關」，國安局認為該從長計議，知情人士透露，國安局之所以反對，是因為秘勤局一旦成立，國安局特勤中心就會失去作用，最後難逃被裁撤的命運。總統府表示，此事由國安局回應。

鏡週刊報導，總統府認為目前特勤維安制度事權不統一，加上總統大選將至，總統的維安勤務非常重要，必須要有個單位來破除現今國安局特勤中心、憲兵及支援軍警的多頭馬車亂象。知情人士透露，府方在一個月前就規劃裁撤侍衛室，成立專門保護總統安全的「秘勤局」，相關預算和人員都直接隸屬於總統府。

報導指出，目前已透過侍衛室行文國安局，希望能在本屆立院會期結束前修法完成，讓秘勤局取代侍衛室。並傳出秘勤局初步規劃編制約100人，成員從軍警單位挑選加入，並設立訓練中心，針對正副總統在府內、官邸及外出的維安訓練。

總統府發言人張惇涵表示，從未聽聞，目前並無此討論，相關事務的持續精進，尊重安全單位的專業。（編輯：郭萍英）1080911