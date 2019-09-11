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108年國防報告書
兩年一度的民國108年國防報告書9月11日公布，根據內容顯示，整體防衛構想自106年迄今仍維持「防衛固守、重層嚇阻」。
108年國防報告書
新聞專題
108年國防報告書4/4

因應少子化 國軍兵力結構將滾動式修正

最新更新：2019/09/11 13:32
國防部表示，未來因應少子化趨勢、國內人口限制，將持續針對國防組織、兵力結構和招募政策採滾動式修訂。（中央社檔案照片）
國防部表示，未來因應少子化趨勢、國內人口限制，將持續針對國防組織、兵力結構和招募政策採滾動式修訂。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北11日電）108年國防報告書今天發布，國防部表示，未來因應少子化、國內人口限制，將持續針對國防組織、兵力結構和招募政策採滾動式修訂；據了解，兵力結構調整已啟動，但非裁軍，而是將兵力做最有效運用。

兩年一度的民國108年國防報告書上午發布，除了提到國軍建軍成效、未來發展與敵情威脅外，也提及兵力結構等議題。

國防部表示，未來因應少子化趨勢、國內人口限制，將持續針對國防組織、兵力結構和招募政策採滾動式修訂，並朝指管扁平化、科技取代人力、人力取代兵力、人員多專多能、武器裝備更新換代等多元方向發展，確保人力素質、來源與戰力。

國防部指出，募兵制各項配套措施及招募，在政府支持下，使志願役整體人力編現比從105年的77%至108年8月提升至85%，目前留營率也達75%，其中志願士兵編現比從78%提升至84.91%，全軍編現軍官89.04%、士官82.4%，志願役人力呈穩定成長。

據了解，目前國軍兵力結構調整作為已經啟動，主要針對指導、綱要部分先行討論，但此舉並非裁軍，而是視武器進展等背景因素，將兵力做最有效應用，至於確切時程則尚未定案。（編輯：黃國倫）1080911

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