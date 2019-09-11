李孟居案 綠委籲中國快放人

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北11日電）屏東枋寮鄉鄉政顧問李孟居日前赴港失聯，中國大陸國台辦今天說，李孟居危害國安接受審查；對此，民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，這是「欲加之罪，何患無辭。」這也跟「李明哲案一樣」，呼籲中國趕快放人。

居住新竹市的李孟居5月受聘為枋寮鄉鄉政顧問，8月18日隻身赴香港旅遊，原本與枋寮鄉長陳亞麟約好8月27日一起參加印尼日惹的一場國際會議，但20日上午開始失聯。

國台辦發言人馬曉光今天說，李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查。

對此，李俊俋表示，在中國這個完全沒有言論自由與民主的地方，聽起來李孟居只是拍一張照片就違反國安，這其實都是欲加之罪，何患無辭，「跟李明哲一樣」。

李俊俋說，希望中國趕快放人，因為台灣的民眾在那裡又不是作奸犯科，只是拍照片就違反國安，這太沒有言論自由，中國用這樣的方式只會把台灣越推越遠。

屏東枋寮是民進黨立委莊瑞雄的選區，他說，雖然不認識李孟居，但據了解，李孟居只是比較熱心公益、愛交朋友，能危害什麼中共的政權，根本是胡說八道。

他說，中共一點人權都沒有，事情發生這麼久了，也沒有通知台灣方面，家屬一定心急如焚，全案毫不透明。至於未來是否要營救、如何營救李孟居，莊瑞雄說，會與陳亞麟討論，盡力提供必要的協助。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗呼籲中國大陸，李孟居到底犯了什麼罪刑，必須充分公開具體的細節與事證，讓李的家屬與外界周知，也要讓李孟居家屬有探視的權利，並且讓李孟居聘請律師，為其公開辯護；而且，針對此案的後續相關程序，必須要公開透明，符合法律相關規定及國際規範。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，凡事講求證據，李孟居違反到什麼程度，必須說清楚講明白，要不然就會變成一種恐慌現象出現，而且往返香港、大陸的台灣百姓這麼多，也有將近200萬名台商在大陸，如果沒有具體事證就去拘留、定罪李孟居，這對兩岸之間的交流不會有正面的方向，也會引起寒蟬效應。

時代力量立法院黨團幹事長徐永明說，「這簡直就是李明哲第二」，國台辦必須要有具體說明，不能含糊帶過，要交代清楚，也呼籲陸委會或海基會對於李孟居的家屬探視、律師辯護等基本人權保障一定要做到。

徐永明說，從這件事情看來，顯然台灣撐香港反送中是有道理的，因為類似的情況也會發生在台灣身上，而且在總統大選前發生這些事情，反而讓國人對於中國有更大的疑慮。（編輯：郭萍英）1080911