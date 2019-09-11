李孟居證實遭陸方扣留 陸委會籲完整說明案情

國台辦11日表示，李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，被依法審查。陸委會發言人邱垂正（圖）呼籲陸方完整說明案情。（中央社檔案照片）

（中央社記者沈朋達台北11日電）中國大陸國台辦今天表示，李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，被依法審查。陸委會發言人邱垂正呼籲陸方完整說明案情，並確保李孟居應有的司法權益。

屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居8月18日赴港旅行，卻在8月20日後失聯。中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光上午在例行記者會上表示，李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查

對此，大陸委員會發言人邱垂正表示，陸方應即刻就李孟居目前遭限制人身自由的關押地點、其所涉嫌違反的法令以及限制人身自由的時間等事項進行完整說明；並應依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」規定，向台灣政府與家屬進行通報；同時也應儘速安排家屬赴陸進行探視、同意律師會見，以保障李孟居應有的司法權益。

邱垂正強調，陸委會將與家屬保持聯繫，並提供一切必要的協助。

財團法人海峽交流基金會則表示，在獲報李孟居於8月20日失聯後，海基會立即與家屬保持聯繫，期間三度發函中國大陸海峽兩岸關係協會（海協會）協查，積極協助。

海基會也呼籲陸方儘速通報李孟居一案，並安排家屬探視與律師會見。

海基會強調，將持續關注本案，並配合政府指示和家屬需求，積極協處。（編輯：周慧盈）1080911