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李孟居赴港失聯
屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居8月赴香港後失聯。中國大陸國台辦發言人馬曉光9月11日表示，李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查。（圖取自李孟居臉書）
李孟居赴港失聯
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李孟居赴港失聯6/10

李孟居遭中國逮捕 蘇貞昌：保護國人安全最優先

最新更新：2019/09/11 17:31
行政院長蘇貞昌（圖）11日下午出席活動受訪表示，對於屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居遭中國拘留，政府已嚴正關切，會讓陸委會等相關機關交涉，以保護國人安全為最優先。中央社記者郭日曉攝　108年9月11日
行政院長蘇貞昌（圖）11日下午出席活動受訪表示，對於屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居遭中國拘留，政府已嚴正關切，會讓陸委會等相關機關交涉，以保護國人安全為最優先。中央社記者郭日曉攝　108年9月11日

（中央社記者劉姵呈台北11日電）中國國台辦今天證實，屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居因涉嫌從事危害國安的犯罪活動已被依法審查。行政院長蘇貞昌表示，政府已嚴正關切此事，由陸委會等相關機關交涉，以保護國人安全為最優先。

屏東縣枋寮鄉鄉政顧問、台灣聯合國協進會理事李孟居8月赴香港後失聯。中國國台辦發言人馬曉光今天表示，李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查。

行政院長蘇貞昌今天下午出席活動受訪表示，對於李孟居遭中國拘留，政府已嚴正關切，會讓陸委會等相關機關交涉，以保護國人安全為最優先。

此外，現場媒體也詢問明年總統與立委大選，鴻海集團創辦人郭台銘與台北市長柯文哲、前立法院長王金平可能結盟，蘇貞昌回應表示，選舉是動態的，任何人參選都會影響整個參選態勢，是好是壞，目前情勢還不明，繼續觀察中。他說，「欲知結果如何，讓我們繼續看下去。」（編輯：李信寬）1080911

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