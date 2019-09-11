李孟居遭中國逮捕 鄰居盼政府盡快救援

（中央社記者郭宣彣、魯鋼駿新竹縣11日電）中國大陸國台辦今天證實，枋寮鄉政顧問李孟居因涉嫌危害國安已被依法審查。李孟居新竹老家鄰居表示，李孟居為人低調、個性不錯，出國旅遊遭逮捕，盼政府盡快救援。

記者今天實際走訪李孟居新竹市老家，按電鈴，未有人回，也沒有聯繫上李孟居的家屬。不過，記者到新竹縣李家所經營的廣告公司，對於李孟居一事，員工表示，「這是私事，不便回應」，只知道李孟居將科技公司倉儲設置在此，偶爾會來拿貨物。

附近鄰居表示，李孟居是新竹人，原本與家人住在新竹市一棟3層樓老家，1樓是廣告公司，後來，李家將這間公司與住家都搬到新竹縣，原址目前未有住人，在門口也張貼出租告示。

鄰居指出，李孟居的家族經營廣告公司，而李孟居個人開設光電科技公司，主要販售產品是望遠鏡、顯微鏡等鏡片和攝影器材等相關配件。

鄰居表示，李孟居是長子，未婚，但不清楚是否有交往對象。他有1個弟弟與1個妹妹，而廣告公司是父親所留，由家族共同經營。

對於李孟居的為人，鄰居說，李孟居人不錯，平時很低調，上月底他到中國與香港旅遊，原本計畫再到馬來西亞與客戶開會，人卻沒有出現，消息傳出後，大家都感到錯愕，希望政府能盡快協助救援。（編輯：李錫璋）1080911