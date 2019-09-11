李孟居遭中國逮捕 律師：恐事前已被盯上

（中央社記者沈朋達台北11日電）國台辦今天證實，赴香港後失蹤的台人李孟居因危害國安而遭審查。台籍大陸律師黃致傑表示，拍攝解放軍應不至構成「危害國家安全」，推測李孟居此前恐已被盯上。

李孟居日前赴香港旅行，卻在8月20日後失聯。中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天在例行記者會上表示，李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查。

枋寮鄉長陳亞麟日前曾指出，李孟居失聯前曾傳一張解放軍在深圳邊境集結的照片給他，不確定照片是否為他所攝。

台籍大陸律師黃致傑今天受訪時表示，即使拍攝解放軍部隊，應不至於構成「危害國家安全」。他推測，或許李孟居此前已因一些行為遭盯上，照片只是收網的引線；但具體狀況不明，仍有待釐清。

黃致傑指出，李孟居目前應是「刑事拘留」階段，關押在看守所。依中國大陸「刑事訴訟法」規定，公安機關應在拘留37天內向檢察機關提出正式逮捕的申請。

檢察機關若批准逮捕，就由公安機關繼續偵辦；若不批准，則有：無罪釋放、取保候審和監視居住等3種處置。在後2種情況下，當事人都會被限制出境。

但李孟居的案例可能較難取保候審。黃致傑指出，取保候審的當事人須由「看守單位」管理，但許多地方基層法院尚未確定沒有當地戶籍的港澳台人士，該由什麼單位管理；以往曾有台商協會擔任會員的「看守單位」，但基於風險考量，李孟居的案例恐怕不適用。

海基會日前曾3度發函給海協會詢問此案，皆未獲回應。黃致傑對此表示，只要案件涉及國家安全，海協會通常都不會回覆，即便在馬政府時代也一樣。

他也指出，陸方在偵辦涉及國安、維穩案件時，不一定會完全依照刑事訴訟法規進行，比如：律師不一定能依法會見當事人；但他仍建議家屬，儘快委任中國大陸律師，即便見不到李孟居本人，也可了解具體案情。（編輯：林克倫）1080911