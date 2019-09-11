李孟居遭中國逮捕 柯文哲：應公布羈押地點

（中央社記者劉建邦、梁珮綺台北11日電）中國國台辦今天證實，屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居因涉嫌從事危害國安犯罪活動已被依法審查。台北市長柯文哲說，中共應立刻公布李孟居犯罪事實及羈押地點，並讓家屬探望。

台北市議會下午召開第13屆第2次定期大會，柯文哲與各局處首長列席並備詢。柯文哲被社會民主黨市議員苗博雅詢問關於李孟居議題時，做以上表示。

屏東縣枋寮鄉鄉政顧問、台灣聯合國協進會理事李孟居今年8月赴香港後失聯。中國國台辦發言人馬曉光今天指出，李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查。

北市議員苗博雅今天下午在市議會質詢時，詢問柯文哲是否知道李孟居赴中國後「被失蹤」的相關新聞議題。柯文哲說，知道。

苗博雅聽聞後表示，李孟居也是柯文哲支持者，像是柯文哲今年參加大甲媽祖繞境時，李孟居也跟柯合照，並放在臉書（Facebook）。柯文哲身為台灣指標政治人物，也是首都市長，是否願意在北市議會公開聲援李孟居。

對此，柯文哲在答詢台上說，應比照歐美日標準，中國大陸要公布理由，並讓家屬接見，中國若要進入國際社會，「國際怎麼做，就該怎麼做。」

苗博雅提到，柯文哲是否可在議場公開呼籲中共當局立刻釋放李明哲、李孟居。柯文哲說，不應該用「釋放」字眼，應是請中共當局立刻公布李孟居犯罪事實，這樣才可以，也要讓家屬及醫療人員探望權利。他重申，「中國要進入國際社會，歐美日國家標準應該要遵守。」

苗博雅追問，中共是否應該立即公布李孟居被羈押地點。柯文哲表示，應該公布。（編輯：張銘坤）1080911