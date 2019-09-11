李孟居遭逮捕 民進黨提醒赴港或中注意安全

（中央社記者葉素萍台北11日電）國台辦今天證實，屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居因涉嫌危害國安已被依法審查。民進黨主席卓榮泰說，盡全力提供協助；民進黨副秘書長林飛帆提醒，台灣人到香港或中國經商旅遊，要注意人身安全。

屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居8月赴香港後至今失聯約3週，引發關注。中國大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查。

卓榮泰下午在民進黨中常會前受訪表示，台灣是自由、民主、人權的國家，人民受到保障，在中國，這樣全面的自由、民主、人權是比較難的要求，但如果中國想要躍上國際舞台，不能忽略這一塊，這是與世界文明的接軌。

卓榮泰說，會從法制面、人道面全力關注李孟居這個案子，能提供的協助就算有限，也要盡全力協助其人身安全和保持順暢聯繫。

林飛帆受訪指出，國台辦用什麼樣的理由拘捕李孟居，相關單位包括陸委會都在了解情況，極力希望避免第二起李明哲事件再度發生，他也要呼籲所有台灣朋友如果接下來一段時間要到香港或到中國經商、旅遊，都要特別注意自己的人身安全。

民進黨發言人薛呈懿透過新聞稿表示，中國國安部門未公開相關事證，也未依循「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」規定，通報台灣與家屬，就以國家安全名義逕自逮捕李孟居，宛如李明哲案翻版，民進黨表達嚴正抗議。

薛呈懿表示，中國的做法只會激起台灣社會的不安與憤怒，讓國人前往中國時，對自己的安全和自由充滿疑慮，也讓中國的形象更加惡化。

民進黨要求，中國有關部門必須確保當事人的人道權益和人身安全，公布相關證據資料，勿黑箱處置，並盡速讓家屬赴中國探視和同意律師會見，保障其應有的司法權利。

薛呈懿表示，民進黨呼籲國人，目前香港和中國內部情勢嚴峻，應減少前往。若必須前往這些地區，必須嚴密注意自身安全，隨時向親友通報行蹤，掌握狀況。（編輯：謝佳珍）1080911