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李孟居赴港失聯
屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居8月赴香港後失聯。中國大陸國台辦發言人馬曉光9月11日表示，李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查。（圖取自李孟居臉書）
李孟居赴港失聯
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李孟居赴港失聯1/6

顧問李孟居遭中國拘留 枋寮鄉長：國際應譴責

最新更新：2019/09/11 14:06
屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居（右）8月18日隻身前往香港旅遊，8月20日上午10時許在香港邊境要過關深圳時，曾傳中國解放軍集結的照片給枋寮鄉長陳亞麟（左），失聯至今。（取自李孟居臉書）中央社
屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居（右）8月18日隻身前往香港旅遊，8月20日上午10時許在香港邊境要過關深圳時，曾傳中國解放軍集結的照片給枋寮鄉長陳亞麟（左），失聯至今。（取自李孟居臉書）中央社

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）中國國台辦今天證實，枋寮鄉鄉政顧問李孟居因危害國安而遭拘留受審。枋寮鄉長陳亞麟指出，李孟居沒有從事政治活動，他只是一名商人，國際社會應重視這件事，並予以譴責。

陳亞麟表示，他上午與李孟居家屬聯絡，家屬說一切交給中國的律師及陸委會、海基會處理。

中國國台辦發言人馬曉光今天證實，日前赴港旅遊後失聯的屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居，因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查。

對此，陳亞麟指出，李孟居於8月20日失聯後，他與李孟居的家屬透過各種管道，想要了解李孟居的狀況，但中國深圳方面指稱李員沒有入境深圳，要他們去香港問，今天國台辦證實李孟居的確入境，而且被「依法審查」。

陳亞麟說，李孟居失聯後，家屬這麼急，中國方面卻一點都不透露訊息，可見中國的野蠻。這期間，李孟居是否遭受刑求或逼供而羅織入罪，外界完全不清楚。

陳亞麟表示，李孟居是一名商人，平時雖然熱心贊助公共事務，但沒有從事政治活動，中國這樣一個泱泱大國，竟發生這種事，全世界民主國家都應擴大檢視，並予以譴責，同時也希望政府想辦法營救。

陳亞麟指出，他一直都與跟李孟居的弟弟聯絡，李孟居還有什麼家人，他並不清楚，而李員的弟弟低調不願接受媒體採訪。

李孟居失聯後，屏東縣長潘孟安曾與海基會、陸委會聯繫，希望能盡速得知李員消息。今天證實李孟居確實遭中國拘留，屏東縣政府發言人黃建嘉表示，人權與法治是普世價值，中國應該要去面對不一樣的聲音，中國應該要有更透明的訊息讓外界及家屬知道，李孟居到底發生什麼事，讓所有民主法治國家作評斷。

李孟居8月18日隻身前往香港旅遊，當天李員曾上傳1張「反送中」活動現場照片給陳亞麟；8月20日上午10時，李員再上傳1張解放軍集結的照片給陳亞麟後，李員失去聯繫。

由於李孟居與陳亞麟約定8月27日在印尼日惹的1場國際會議中見面，但李孟居沒有出現。陳亞麟在確定李孟居失聯後，對媒體發布訊息，並猜測很有可能遭中國拘留。

陳亞麟表示，李孟居是新竹人，曾在紐約長島大學就讀，李員開設光學公司，平時關心公民運動，他是在台北的1場活動中認識李孟居，今年5月聘李員為鄉政顧問，希望藉由李員國際經驗宣傳枋寮鄉。（編輯：戴光育）1080911

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